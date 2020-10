Confrontaciones. Los comerciantes del centro no están dispuestos a dar marcha atrás a la resistencia civil que mantienen contra el Ayuntamiento de Culiacán, y a pesar de las declaraciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en el sentido de que este movimiento tiene fines políticos y hay personajes detrás de él, reafirmaron su postura en contra ante el plan de reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, porque no están de acuerdo con que el Gobierno municipal restrinja en este momento la circulación vehicular por las calles; y aseguran que la demanda es por motivo de los daños económicos que sufrieron por las decisiones del alcalde durante la pandemia, que les ha generado pérdidas millonarias y ha provocado el cierre de muchos negocios en el municipio. Para el juicio político en contra del presidente municipal han reunido hasta el momento más de 4 mil 500 firmas, que serán el respaldo de la solicitud que presentarán en el Congreso del Estado; pero en total quieren recaudar 10 mil firmas. Los locatarios dejaron en claro que su movimiento no es político ni tampoco reciben apoyo de ningún partido, como lo señala Estrada Ferreiro.

Fideicomisos. Son muchas las críticas que han recibido los diputados federales de Morena y el Gobierno de la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por la eliminación de los fideicomisos, que fue aprobado por mayoría de los legisladores, porque serán afectados seriamente la educación, la ciencia, la tecnología, el deporte, la cultura y el campo. El Congreso Agrario Permanente (CAP) calificó esta decisión como un hecho ruin, que es considerada como la devastación del campo y de sus productores, debido a que afectará de manera negativa en la industria agropecuaria. Por poner un ejemplo de las afectaciones provocadas por la eliminación de los fideicomisos: dejará sin efectos los créditos blandos que operaban a favor de los productores por medio de Financiera Nacional de Desarrollo. De acuerdo con Agustín Espinoza Lagunes, coordinador del CAP, los diputados que votaron a favor de este dictamen serán tratados como traidores, y lamentó que el presidente de México la haya dado el tiro de gracia a los productores agrícolas. Todavía falta esperar el sentido de la votación en el Senado de la República, donde la oposición tiene más fuerza que los representantes de la 4T.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rebrote. Cuando la tendencia de casos activos de COVID-19 venía a la baja en Culiacán hace dos semanas, y todo indicaba que pronto saldría del semáforo rojo, se presentó un nuevo rebrote. Hace doce días, la Secretaría de Salud reportó 199 casos activos en la capital sinaloense, la cantidad más baja desde que se alcanzó el pico más alto de contagios, pero al día siguiente comenzó el incremento de los infectados, y de acuerdo con el reporte del miércoles, hay registrados 301 activos; es decir, 102 casos más; pero en el reporte de anoche, bajaron a 276, por lo que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro informó que iniciarán una nueva etapa de la campaña Guardianes de la Prevención de la Salud, esta vez enfocada en la niñez, y recordó a la población que el COVID-19 no es un juego. La realidad es que las medidas sanitarias se han relajado, en muchos establecimientos tienen tapetes desinfectantes secos, no se toma la temperatura al ingreso y, sobre todo, no se guarda la sana distancia. Lo más alarmante es que a pesar de este repunte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel permitirá la apertura del estadio de los Tomateros, al que podrán ingresar en promedio ocho mil personas por partido.

Panteones. A unos días de celebrar el Día de Muertos, el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, informó que durante una reunión del Comité de Salud con regidores y funcionarios del Ayuntamiento, se acordó el cierre de los 23 panteones del municipio los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, evitar aglomeración y proteger la salud de todas las familias debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Esto a pesar de que hay ocho casos activos y se ha logrado controlar el contagio, pero no quieren bajar la guardia en el municipio para evitar un rebrote de casos, lo cual no ocurre en Culiacán.