Epicentro del COVID-19. Culiacán se mantiene como el epicentro de los contagios de COVID-19 en Sinaloa, donde se concentra el 48 por ciento de los casos activos. Al analizar el mapa de Sinaloa, resalta cómo los municipios cercanos a la capital sinaloense han logrado blindarse de los contagios. En lugares como Elota, Cosalá y Badiraguato no reportan ninguna persona infectada con el virus, Mocorito sólo uno. Otros, como Navolato, ha tenido un par de rebrotes por la cercanía con Culiacán y porque muchos culiacanenses insisten en ir a las playas navolatenses, las cuales siguen cerradas por instrucción del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, quien además anunció el cierre de panteones los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Actualmente, el municipio cañero se encuentra en semáforo amarillo, con nueve casos activos, y con operativos para prevenir cadenas de contagios. Otro municipio que ha logrado controlar la transmisión del coronavirus es Angostura, que está en color amarillo, con seis casos activos; y en donde la alcaldesa Aglaée Montoya Martínez ha estado al frente de los operativos y mantiene una estricta revisión de los protocolos sanitarios para evitar un rebrote.

Culiacán. La capital del estado sigue en semáforo rojo, y se aproximan fechas importantes, donde un relajamiento de las medidas sanitarias puede generar otro rebrote. Una es la inauguración de la temporada de beisbol, con la apertura al público del estadio de Tomateros, que deberá de operar al 50 por ciento de su capacidad, alrededor de ocho mil aficionados; las autoridades estatales y municipales deberán de estar muy atentas a que no se sobrepase esa cantidad, porque aunque todo es por acceso controlado, en este tipo de eventos no faltan los colados que entran. Pero el principal reto será que se cuide la sana distancia y que se cumpla con la limpieza y sanitización constante. Todavía hay muchas dudas de cómo será ir al beisbol con tantas restricciones. Otro evento de cuidad es Halloween. Aunque las autoridades han prohibido las fiestas privadas en los últimos años, por redes sociales se promocionan este tipo de fiestas, por lo que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que intensificarán los operativos para evitar que se incumpla con las medidas sanitarias, y que no van a permitir que las personas abusen de los excesos y que se originen arrancones, que se bloqueen calles y hagan fiestas masivas. Las fiestas que se promocionan son para el fin de semana anterior y el mismo 31 de octubre.

Alianzas. El Partido Revolucionario Institucional está abierto para hacer alianzas y coaliciones con otros partidos y ciudadanos para la elección 2021, e irán en busca de los sectores que están desencantados y que han sido afectados por los Gobiernos de la 4T, encabezados por Andrés Manuel López Obrador. A nivel nacional hay una negociación entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; los primeros tres ya acordaron ir juntos en los comicios locales en cuatro estados, como Sonora, Nuevo León, Michoacán y Zacatecas, y hay mucha posibilidad de que en Sinaloa así también ocurra. Mientras que Movimiento Ciudadano, que sigue en las negociaciones, le apuesta más a incluir a militantes de otros partidos para postularlos como candidatos. De acuerdo con Christian Palacios Atondo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, es una decisión que han tomado a nivel nacional y estatal de ir solos en el siguiente proceso electoral. La definición del candidato a gobernador y el reparto de las candidaturas en municipios y distritos será la clave para concretar las alianzas y coaliciones.

Campo. Los productores agrícola sinaloense están muy preocupados porque una vez más no hay un panorama positivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021. El senador por Morena Rubén Rocha Moya se reunió con la dirigencia de Caades, presidentes de asociaciones de agricultores y el presidente de la Federación de Propietarios Rurales de Sinaloa, en donde les propone empujar juntos un planteamiento para que en el presupuesto se incluyan y garanticen los recursos necesarios en beneficio del campo. Hace unos días, el senador morenista exhortó a los diputados federales a que reconsideren e incluyan una partida para las Escuelas de Tiempo Completo, para que esta se mantenga.