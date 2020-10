La Glorieta

Sinaloa y COVID-19. Lo anunciaron desde la Secretaría de Salud: Sinaloa dio un paso atrás en el semáforo de la nueva normalidad. Después de dos semanas de ubicarse en color amarillo, pasó a color naranja otra vez junto con otros 17 estados de la república. Sin embargo, todo seguirá igual, ya lo dijo el gobernador. Apenas ayer se dio la apertura del tianguis de Los Huizaches, donde, por cierto, nadie o muy pocos usaron cubrebocas al asistir, y todavía se espera la apertura de los estadios deportivos este 15 de octubre. La activación de la economía sigue siendo la prioridad, y tal parece que no cambiarán de postura las autoridades. Iniciar con otra etapa de confinamiento está de ni pensarse. Regresamos al color naranja, y bodas, 15 años y fiestas de cumpleaños ya se reagendan y se celebran. Este fin de semana ya hubo bastantes celebraciones. El COVID-19 cada vez está más acomodado y cómodo entre los sinaloenses. Ya lo invitamos a las fiestas, a los tianguis y ahora a los estadios. El COVID-19 es muy ¡echado pa delante!

A pocos días de recordar el jueves negro. Faltan exactamente cinco días para que se cumpla un año del famoso acontecimiento llamado “jueves negro”. Menos de una semana para recordar los que muchos, ciento y miles de culiacanenses observaron y vivieron. La toma y el control de grupos armados de la ciudad de Culiacán no fue poca cosa, y no lo debe ser para ninguna ciudad. Sin embargo, autoridades siguen asegurando números positivos en temas de violencia: menos homicidio, menos robo, menos todo, pero parece que se olvidan de que, después del “culiacanazo”, la presencia de grupos armados se desató, y un claro ejemplo son los desplazados de Tepuche, que hasta hoy no tienen respuestas de apoyo para regresar a sus hogares con tranquilidad; aunque algunos ya lo han hecho con el temor encima. Faltan cinco días para un año de tan memorable hecho, y ¿cuál ha sido la diferencia? Esperemos que la memoria de los ciudadanos se traduzca en una exigencia de mayor seguridad y mejores resultados.

Desinfectando, sin invitar a la fiesta. Ha estado desinfectando por todos los municipios y por todas la sindicaturas, pero no invita a la fiesta. ¿Quién? El Comité Directivo Estatal del PRI, que ha llevado sus jornadas de sanitización a todo rincón del estado con máquinas dispensadoras de humo que se usan en las fiestas de bodas, quince años, etcétera. Las máquinas hasta luces avientan. Es una fiesta, pero de humo sanitizador. El diputado Faustino Hernández ha sido uno de los principales que se ha encargado de estas jornadas, pero organizaciones internas como Movimiento MX, Red Jóvenes por México y direcciones también han presidido los eventos de desinfección. Ellos mismo afirmaron que sí, efectivamente, son máquinas de humo de fiestas, y que una compañía dedicada a ello les prestó las máquinas, que nada más les han servido para hacer campaña.

¡Cuántas ganas de pelearse el poder! ¡Qué ganas de actuar en contra de las instituciones! ¡Qué ganas de seguirse peleando el poder! ¡Qué ganas de seguir impulsando la decaída democracia del país! Ya han pasado semanas de la disputa entre grupos morenistas por la dirigencia nacional del partido, y a nadie se le da gusto. Mientras las elecciones están a la vuelta de la esquina, las elecciones internas de Morena se han convertido en la politiquería perfecta. Si bien es respetable que compartan diversidad de ideas y de opiniones dentro del partido, que no descansen los pleitos entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo es inaceptable. La ciudadanía necesita una respuesta por parte de Morena, por parte del partido que está en el poder. Necesita propuestas y presencia. Necesita conocer y elegir como se debe, y sus confrontaciones no abonan a que en el ámbito local se destapen los posibles candidatos morenistas. No solo los morenistas están en incertidumbre, todo el sistema gubernamental lo está.