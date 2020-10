Sin disculparse. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está metido de nuevo en el ojo del huracán por sus desafortunadas declaraciones. Al anunciar el cierre de los panteones para el Día de Muertos, remató diciendo: “No tiene que remorder la consciencia por no visitar a sus muertos, porque no van a ver si van o no a verlos, porque ya están muertos”. Esto generó la reacción de la presidenta de la asociación Déjalos ir con Amor, Verónica de León, quien le pide al alcalde que ofrezca una disculpa pública a los dolientes, porque sus palabras fueron poco sensibles y una falta de respeto al dolor de las personas que han perdido a un ser querido; y al ser una figura pública debe medir sus comentarios públicos. Pero fiel a su costumbre, no reconoció su error y dijo que no se disculparía. Respondió: “¿Por qué me voy a disculpar?, ¿por qué?, ¿qué dije mal o a quién ofendí? No ofendo a nadie con eso. A ella ni la conozco (al referirse a Verónica de León)”. Tan sencillo que es decir: “Una disculpa si ofendí a alguien”, pero Estrada Ferreiro prefiere vivir en la polémica en lugar de enviar un mensaje de civilidad política y empatía.

Crisis. Como ya lo había reconocido hace algunas semanas el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Gobierno estatal atraviesa por una crisis financiera, que empeoró durante la pandemia del COVID-19, y con la eliminación de los fideicomisos para el próximo año y el negro panorama que se dibuja en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, busca adelgazar la estructura del ejecutivo estatal, aunque el mandatario informó que el personal operativo y administrativo no será despedido, sino reacomodado en otras áreas de dependencias. El secretario de Administración y Finanzas, Luis de la Vega, se reunirá con cada uno de los secretarios para analizar la estructura y qué áreas pueden ser eliminadas o fusionadas con otras, por lo que se hace una valoración, ya que al desaparecer muchos fideicomisos y haber dependencias que estaban sujetas a los recursos federales, al no existir, ya no tienen razón de ser en funciones. El Gobierno del Estado también debe adaptarse a la nueva realidad.

Fusión. Una de las dependencias que será eliminada es el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (Inapi), cuyo titular, Bernardino Antelo Esper, señaló que podría ser fusionada por alguna otra dependencia, y podría ir a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la de Innovación o de Educación Pública y Cultura. De acuerdo con el funcionario, es un hecho que no habrá fideicomiso, y al no existir ese fondo, trabajan de manera directa con Nacional Financiera y con el Conacyt. Sobre sus aspiraciones políticas, Antelo Esper comentó que aún es pronto para comentar sobre el tema, y de momento estará enfocado en esta transición hacia la nueva manera de operar al instituto.

Protestas. Y entre los problemas financieros del Gobierno del Estado hay adeudos por todos lados, uno de ellos con los maestros del programa de tiempo completo, quienes ayer se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir el pago atrasado como tiempo completo desde el mes de agosto a la fecha. Durante la manifestación, los docentes también exigieron que no desapareciera el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que ha favorecido a maestros, alumnos y familias que lo hacen posible; pero la decisión ya fue tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y acatada por los diputados locales de Morena.

Rescate. El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, informó que podrían mudarse al nuevo Palacio Municipal a finales de año, donde concentrarán todas las áreas del Ayuntamiento. El Gobierno del Estado apoyará con la rehabilitación de la pintura, plafonería, servicios sanitarios, áreas verdes, impermeabilización, al igual que instalación de cableado y agua potable. Esta obra ha estado envuelta en polémica. Inició en 2012; en el 2014 hubo una segunda etapa, y en el 2016 hubo un último contrato de finiquito, con una inversión muy pegada a los 100 millones de pesos. Parece que finalmente será utilizado en nuevo Palacio.