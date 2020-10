Agotadas. Cientos de personas, principalmente adultos mayores, acuden todos los días al Centro de Salud Urbano y a la Junta de Jurisdicción Sanitaria de Culiacán en busca de ser vacunadas contra la influenza, porque quieren estar mejor protegidas en caso de un contagio de COVID-19, pero ya se agotaron las dosis. Al preguntarles a los trabajadores de ambos lugares, comentaron que las vacunas estarían disponibles para toda la población a partir del lunes o del martes, pero no tienen una seguridad del día en que reanudarán la vacunación. Esto ha generado molestia entre las personas que acudieron ayer, porque a pesar de salir de su casa con el riesgo de contagio, hicieron fila, y después de unas horas las regresaron a su casa. El pasado 28 de septiembre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel puso en marcha la campaña de vacunación contra la influenza estacional, que inició con la aplicación a 24 mil trabajadores de la salud, que pertenecen a la población de riesgo y como un reconocimiento al trabajo hecho durante la pandemia. En una segunda etapa se aplicarán 900 mil dosis. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores informaron que iniciarían el lunes.

Molestia. A pesar de que ya se había tomado el acuerdo entre los grupos parlamentarios y legisladores sin partido político de designar a Pier Angely Camacho Montoya como presidenta municipal sustituta de Salvador Alvarado, la diputada local por Morena María Victoria Sánchez Peña solicitó un receso de una hora a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para tener más tiempo de analizar la propuesta, ya que se la habían hecho llegar a las 22:00 horas del lunes. Ya en la sesión ordinaria, luego de la lectura del dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio Valdez, no abrió la discusión del dictamen y mandó directamente a votación por cédula, pero la legisladora Sánchez Peña solicitó hacer uso de la voz, que le fue negado, porque ya estaban en votación. Después de cerrada la votación, la morenistas insistió en hablar, y a pesar de que le fue concedida la participación, se presentó un debate, a petición de la priista Gloria Himelda Félix, debido a que el punto ya había sido agotado, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva decidió someter a votación la participación de María Victoria Sánchez, que fue negada por la mayoría, lo que provocó la molestia de la diputada, que fue defendida por sus compañeros Flora Miranda y Pedro Villegas. Pero no se quedó con las ganas, y en un punto posterior, Sánchez Peña agradeció que en esa ocasión sí le hayan podido dar la palabra, y pidió que no les pongan “cubrebocas”. Y eso que ya había acuerdo.

“Jueves negro”. Este sábado se cumple un año del “jueves negro”, el día en el que la delincuencia organizada se apoderó de las calles, secuestró a los culiacanenses y doblegó al Gobierno para liberar a Ovidio Guzmán, quien había sido detenido por el Ejército mexicano. Se acerca la fecha, y muchas personas comienzan a recordar lo sucedido. Muchos quedaron atrapados en tiendas, restaurantes, escuelas y oficinas; otros perdieron sus vehículos, hubo heridos de bala y fallecidos, por ello es una fecha que no se puede borrar de la memoria. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Mario Rafael González Sánchez, exhortó a la ciudadanía a presionar a la Fiscalía General de la República para que dé mejores resultados en la investigación sobre el “jueves negro”, en vez de estar convocando a fiestas o festejos al cumplirse el primer aniversario de este acontecimiento, como ha circulado en redes sociales.

Afectados. Los hoteleros de Culiacán lamentan la inversión a la promoción del turismo en el municipio. Con el impuesto por hospedaje, hoteleros estiman que Culiacán contaba, al cierre del 2019, con un aproximado de entre 12 y 13 millones de pesos, mismos que no se tiene claridad hacia dónde se han dirigido. José Manuel de la Riva, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Culiacán, manifestó que, además de todo el fondo recaudado por el impuesto estatal, el que le ha tocado a la actividad turística de Culiacán es muy baja. En estos momentos la capital sinaloense necesita de mucha promoción turísticas para elevar la ocupación hotelera.