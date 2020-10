Reclamos. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, defendió su campaña Guardianes de Prevención de Salud de personas que, según él, están empecinadas en querer desprestigiarla, pretender decir que esta campaña no ha servido, que falló, y que son los responsables de lo que ha sucedido en el municipio, cuando no hacen algo positivo para contribuir en mejorar la situación provocada por la pandemia del COVID-19, sino todo lo contrario, tratan de denigrar, de inhibir y de descalificar la labor del Ayuntamiento de Culiacán. Y de paso se fue directo contra José Miguel Taniyama, presidente de Canirac, a quien señaló de estar poniendo a los restauranteros en contra del Gobierno municipal. Estrada Ferreiro ya ha tenido varios desencuentros con Taniyama, quien ha sido muy crítico por las decisiones que ha tomado el alcalde durante la pandemia, que, lejos de ayudarlos, ha generado afectaciones para ellos. Este no es el primer conflicto que tiene Jesús Estrada con algún representante del sector productivo del municipio, y seguramente no será el último en el año que le queda de Administración, si no es que solicita licencia antes para competir en las elecciones del 2021.

Alianza. El Partido Acción Nacional tiene la puerta abierta para una alianza con el Revolucionario Institucional junto con el PRD. De acuerdo con Juan Carlos Estrada Vega, no descartan esa posibilidad de ir juntos en la elección local del próximo año, ante el escenario político que se vive en el país, con un Gobierno desastroso de Andrés Manuel López Obrador. Sería la primera ocasión que PRI y PAN irían juntos en las boletas, pero ahora están en juego muchas cosas. Más allá de la votación y de los cargos de elección, está en riesgo la clase política como actualmente se conoce. Entre PAN y PRD las negociaciones están muy avanzadas, y la posibilidad de que se sume el tricolor es muy grande, por lo que el líder panista dijo que hay que estar atentos a este tema.

Como hermanos. Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política se “fumaron la pipa de la paz”, y salieron juntos a anunciar la agenda legislativa única y conciliada entre los grupos parlamentarios y legisladores sin partido político para este periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar. Entre los acuerdos tomados destaca Ley de Fomento Agrícola, de Archivos, de Cambio Climático, de Fomento Ganadero, de Protección Animal, de Amnistía, la eliminación del veto de bolsillo y una nueva ley orgánica para el Poder Legislativo. Se tardaron dos años, pero finalmente lograron pactar una misma agenda política, dejando fuera temas polémicos y sin consenso, con el compromiso cumplir con esta agenda legislativa. Atrás quedaron las críticas que habían hecho los coordinadores Sergio Jacobo Gutiérrez, del PRI, y Jorge Iván Villalobos Seáñez, del PAN, referente a la parálisis y la baja productividad legislativa de los primeros dos años de esta Legislatura. Al menos por este periodo ordinario no habrá confrontaciones políticas ni desacuerdos, pero a inicio de año comenzarán a solicitar licencia algunos legisladores para irse a las campañas, unos en busca de la reelección, otros para competir por otro cargo de elección, y seguramente regresarán las discusiones políticas por el calor de las campañas y la elección. Solo faltaron los abrazos y las sonrisas, pero por la sana distancia y los cubrebocas no se vieron.

Respuesta. El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, le respondió a los hoteleros de Culiacán, referente a la poca promoción turística en el municipio y a la poca transparencia con que se manejan los recursos producto de lo recaudado por el impuesto sobre hospedaje. De acuerdo con el funcionario estatal, para promocionar Culiacán el año pasado se llevaron a cabo visitas a meeting planners y asociaciones en la Ciudad México, en Guadalajara, en Monterrey y en Sinaloa, y detalló que el 65 por ciento de los eventos de turismo de reuniones realizados en la entidad se realiza en Culiacán, que fueron más de 520 eventos.