Vigilancia. Inició la temporada de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, y ayer debutaron los Tomateros de Culiacán en su casa, con la presencia de aficionados en plena pandemia y con el semáforo de riesgo en color rojo. Las autoridades de Salud han establecido un estricto protocolo para que sean respetadas las medidas sanitarias, con el fin de evitar contagios de COVID-19 con ocho mil personas dentro del estadio. Tanto las autoridades estatales como el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, han anunciado que estarán vigilando que sean respetadas todas las disposiciones, desde la entrada y salida del inmueble, como el comportamiento durante las horas en que dure el acto inaugural y el juego. Estrada Ferreiro fue claro al advertir que aplicarán sanciones, hasta la clausura, en caso de que no sea respetada la prohibición de la venta de cerveza a partir de la séptima entrada. Además, se tratará de controlar la salida de los aficionados del estadio, por lo que contarán con elementos de Seguridad Pública, personal del estadio y con guardianes de la salud. El éxito de los protocolos dependerá de que los aficionados cumplan con su parte; y aunque ha habido muchas críticas por esta decisión de abrir los estadios por el riesgo que esto representa, la autoridad y el sector privado han manifestado que la reactivación económica debe continuar, y toda la población debe vivir con esta nueva normalidad. Dentro de una semana se sabrá si funcionaron o no los protocolos sanitarios en los estadios.

Posicionamiento. A punto de cumplirse un año del “jueves negro” o “culiacanazo”, el sector empresarial de Sinaloa exhorta al Gobierno federal a no bajar la guardia en la preservación del Estado de derecho, y hace un llamado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que reconozca el problema de seguridad en su justa dimensión, para revaluar la estrategia en lo que no esté funcionado, y hacer los ajustes adecuados en su gabinete para garantizar la seguridad a todos los mexicanos. Por medio de un posicionamiento, Coparmex precisa que lo ocurrido el jueves 17 de octubre del 2019 no es un hecho aislado, sino que de manera creciente se han venido presentando situaciones que vulneran al estado, que claramente indican que la estrategia de seguridad del

Gobierno federal requiere de ajustes profundos; y exige que no renuncien a hacer uso legítimo de la fuerza pública para defender al ciudadano, al Estado mexicano y para proteger a la sociedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

México Libre. Con la ratificación de la negativa del registro al partido México Libre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, muchos expanistas que se fueron a la aventura para formar parte de un nuevo instituto político se quedaron sin barco y sin rumbo, y ahora les quedan dos caminos: o regresan al Partido Acción Nacional, donde el dirigente estatal, Juan Carlos Estrada Vega, les dejó la puerta abierta, o buscar competir en las elecciones por la vía independiente. El revés sufrido por la expareja presidencial fue fuerte y contundente. Fue una derrota que no esperaban.

Más pendientes. Son muchos los trabajadores del sector salubridad que esperan que el Gobierno del Estado cumpla con lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, y mejoren sus percepciones laborales. Ayer tocó el turno a los químicos de Sinaloa, que ya no aguantaron más la espera, y decidieron manifestarse en el Palacio de Gobierno para exigir que se les reconozca como de categoría A y no como técnicos; y pidieron el pago de los 27 millones de pesos que fueron aprobados por los diputados locales en el mes de diciembre para obtener una mejora salarial. Ya faltan dos meses y medio para que termine el año, y el recurso no ha sido ejercido, de ahí la molestia de los químicos y de muchos trabajadores que también han vivido esta larga espera, en un año muy difícil por la pandemia del COVID-19, y no hay fecha para esto.