La Glorieta

Patrullando al recordar el ‘jueves negro’. Fueron muchos los reclamos de la ciudadanía al ver pasar convoyes de policías estatales y municipales. “Ahora sí están patrullando, y en ‘jueves negro’, ni sus luces”, comentaban en redes sociales. Este sábado, al ser cumplido un año del llamado “jueves negro”, caravanas de policías y militares circularon durante toda la tarde en el sector Tres Ríos para manifestar parcial seguridad y por lo menos decirle a la ciudadanía: “Acá andamos, aunque sea paseando”. A muchos les provocó enojo que sea tan simulada la presencia de los elementos en el sector. Otros celebraron que por lo menos las autoridades de seguridad respondieron a una exigencia ciudadana y decidieron trabajar en equipo y sumarse en la ciudadanía. Ojalá que todos los actos de violencia se traduzcan en conciencia y disposición de las autoridades para colaborar y por lo menos hacer presencia en las zonas de constante guerra de Culiacán.

‘De aquí somos’ o somos de Morena. Hasta hace algunos días se puso parcialmente en marcha el movimiento “De aquí somos”, con Alonso Ramírez como presidente de tal organización. El concepto está muy bien planteado, así como los objetivos, y el nombre ni se diga. Sin duda, más movimientos como esos hacen falta en Culiacán y en cualquier ciudad en donde la participación ciudadana todavía sea una necesidad o deficiencia que cubrir. Sin embargo, aunque el objetivo y el tema son buenos, el presidente Alonso Ramírez, hijo del actual dirigente de Morena nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha convertido este movimiento en algo un tanto político. Si bien entendemos que con este movimiento puede influir bastante en la sociedad y dejar una buen huella, la realidad es que lo ha protagonizado mucho, y el protagonismo tan directo no es lo que la ciudadanía necesita. Ahora son tiempos de trabajo en equipo, de involucrarnos todos, y a partir de ahí que naturalmente salgan los líderes, no formar líderes con una propuesta que pretende ser colectiva. Alonso Ramírez podría relajar los ánimos, y seguramente le iría mucho mejor con un “De aquí somos” más ciudadano.

El ‘nunca te rindas’, muy aplicado con Vargas. Ya han sido muchas las críticas dirigidas a Gerardo Vargas Landeros por sus desesperadas intenciones de evidenciar su apoyo a la Cuarta Transformación y al presidente de la república. Y sí, es justificable después de que, como chapulín, no dudó en encontrar otro espacio político de integración, una vez que el INE negara el registro de Redes Sociales Progresistas como partido, aunque después el Tribunal les concediera tal registro. Sin pensarlo dos veces, GVL lanzó una campaña digital inmediata de apoyo a la 4T. Pero bueno, aunque esté muy desesperado, no hay que dejar de seguirle la pista, pues todo dependerá de la relación que este tenga con la presidencia, aunque su contrincante casi imposible de vencer sea Rocha Moya. Si Morena se va por coalición con RSP y PT, Vargas podría tener la candidatura por Sinaloa por ambos partidos, solo depende de la repartición de las candidaturas. Si el candidato debe ser mujer, ya no hay de otra, pero los acuerdos resultan ser los favorables para GVL. Rocha Moya podría quedarse sin el sueño de ser gobernador. No decimos que pueda ganar, simplemente hay que seguir atentos de la desesperada intención de gobernar de GVL.

Más leyes, pero mal hechas. Aun cuando la Ley de Obras Públicas se estuvo trabajando por más de un año al interior del Congreso del Estado, resultó ser más ambigua que otra cosa. Foros de consulta, consensos, negociaciones de todo para sacar y votar la ley que garantizaría mayor transparencia en la ejecución de obras públicas, y, aun así, su aplicación resulta compleja. Es tan compleja, que los diputados aplazaron la creación de los comités de obras de los entes públicos al no ver respuesta rápida en el cambio de normas de las dependencias obligadas. El Comité de Participación Ciudadana ya hizo sus observaciones, y hasta propuso realizar mesas de trabajo para mejorar esta ley, que tanto duró en ser aprobada.