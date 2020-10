Optimismo. Horas antes de que Redes Sociales Progresistas recibiera el registro como partido político nacional por el Instituto Nacional Electoral, Fernando González Sánchez, su dirigente nacional, se mostró muy optimista por la proyección electoral que tienen para el 2021, pues en sus números tienen posibilidades de ganar 50 de 500 diputaciones federales y varios cargos en las elecciones locales en todos los estados, por la estructura que han formado, con la que consiguieron el registro como partido; además de obtener al menos el diez por ciento de la votación, que le representaría conservar el registro y ganar curules por la vía de representación proporcional. Es mucho el optimismo que tienen de cara a su primera elección, donde competirán solos en todos los comicios.

Gerardo Vargas. Al ser cuestionado sobre la salida de Gerardo Vargas Landeros de las Redes Sociales Progresistas, luego de que el INE les había negado el registro, González Sánchez lo reconoció como un político que no pertenece a un movimiento o partido en específico, y aunque no le cerró por completo la puerta, afirmó que Vargas Landeros es un político que cuando tiene una mudanza, no regresa; pero entre líneas le agradeció por haber ayudado a conseguir el registro en la formación de la estructura para la realización de las asambleas estatales. Lo que quiere decir que Gerardo Vargas continuará su camino en Morena, cercano a las Redes Sociales Progresistas, que son afines al Movimiento de Regeneración Nacional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Plataforma. El Partido Revolucionario Institucional se prepara de cara al proceso electoral que ya está encima, para lo cual lleva a cabo una serie de foros que serán realizados en todos los municipios por medio del programa PRImero tu Propuesta, que organiza la Fundación Colosio, con lo que le darán forma a la plataforma electoral. Sergio Jacobo Gutiérrez, presidente de Fundación Colosio en Sinaloa y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, aseguró que el PRI es el único partido que va a proponer una plataforma electoral realista, que será resultado de una amplia consulta con todos los sectores, donde no quepa el populismo y donde los compromisos hechos sean cumplidos por todos los candidatos. La estrategia es escuchar a todas las voces de quienes representan a los diferentes sectores en el estado, en busca de recuperar la confianza de la población y lograr mayor votación que en los comicios del 2018, cuando los sinaloenses decidieron votar por el cambio de partido en el poder.

No se confíen. Ante su primer gran derrota en una elección, en Morena reconocen que, efectivamente, el PRI obtuvo buenos resultados en las elecciones del domingo. Esto fue resultado de que los priistas tuvieron ventaja sobre Morena por los conflictos internos y falta de organización que en su partido prevalecen, reconoce Carol Arriaga, delegada del partido en Sinaloa, quien de paso llamó al priismo sinaloense a no confiarse, puesto que la población conoce la clase de mañas y acciones corruptas que aplican con tal de ganar una elección. Además, la dirigente morenista atribuye el triunfo del PRI a la baja participación ciudadana en Hidalgo y Coahuila, puesto que es un partido bastante clientelar y que cuenta con gran estructura, misma que salió a emitir su voto. En ambos casos, son estado gobernados por el PRI, al igual que Sinaloa.

Aprendizaje. El dirigente del PAN Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, comentó que estas elecciones dejan un gran aprendizaje para la comunidad política, porque se comprueba que no hay victorias para siempre ni derrotas eternas, en referencia la permanencia de Morena en el poder, y que no puede tirar sus campanas al vuelo antes de tiempo, respecto a la postura triunfal que han asumido los militantes priistas. Por primera ocasión en Sinaloa, PAN y PRI podrían competir juntos en una elección.