Bajo protesta. Pasan los días, las semanas y los meses en esta pandemia, y el personal de Salud del Hospital General de Culiacán y del Hospital de la Mujer se sigue sintiendo ignorado y abandonado por las autoridades federales y estatales, por lo que ayer de nuevo levantó la voz y acudió al Palacio de Gobierno para manifestarse, donde recordó que trabaja bajo protesta por el alto riesgo en el que labora por estar en la primera línea de atención de los pacientes con COVID-19 en los hospitales, y volvió a pedir que se le haga entrega del bono COVID-19, prometido por el Gobierno federal. Y a pesar que el personal fue atendido en la Secretaría de Salud del estado, aún no hay una respuesta positiva, por lo que seguirá con las medidas de presión. Las manifestantes buscan sumar compañeros y hacer más grande este movimiento, por lo que invitaron a los trabajadores de Salud de Los Mochis, de Guasave, de Mazatlán y de Escuinapa para que también levanten la voz a la brevedad, para que se haga el trámite y llegue el recurso pronto. Desde el mes de junio están solicitando que les llegue este bono por el alto riesgo de trabajo por el COVID-19, por lo que se han manifestado en varias ocasiones, solicitando que les den una respuesta favorable. Han estado al pie del cañón, se han infectado muchos trabajadores y han seguido en la batalla, sin parar; pero hasta ahora sin respuesta de las autoridades estatales.

Recuento de daños. La debacle electoral de Morena del domingo pasado en los estado de Coahuila e Hidalgo cimbró fuerte a toda la estructura, militancia y simpatizantes morenistas en todo el país, porque no se esperaban tan baja votación en el inicio de la época de la 4T. Todavía no digieren la derrota, pero ya buscan culpables de lo ocurrido. De acuerdo con la diputada federal Merary Villegas Sánchez, Morena abandonó a los candidatos de las elecciones por seguir concentrado en los problemas internos del partido, con la renovación de le dirigencia nacional, y a su ver no ganó el PRI, sino que perdió una sociedad. Además de que el triunfo priista fue debido a la baja participación ciudadana que se registró en ambos estados. Los resultados de la elección del domingo dejó mucho aprendizaje. Quienes hayan entendido lo ocurrido y el sentir de la población, podrán sacar provecho en los comicios del año entrante, que serán los más grandes de la historia de México, y que en Sinaloa serán para elegir al próximo gobernador, a los presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores, diputados locales y legisladores federales.

Burocracia. Los productores de maíz han enfrentado muchos obstáculos para obtener apoyos federales, y ahora son víctimas de la burocracia. Varios agricultores se han quejado porque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) está cancelando las solicitudes para acceder a los apoyos para maíz por tener inconsistencias en la documentación, y aunque en algunos casos les dan oportunidad de solventarlos, hay otros en los que de manera tajante los cancelan, sin dar oportunidad a los maiceros de resolverlos. De por sí ha sido difícil para ellos este año, ahora esto viene a darles una estocada mortal.

Organización. En espera de que el Congreso del Estado emita la convocatoria para el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) avanza en la organización de las elecciones, en la conformación de Consejos Distritales y Municipales Electorales, para lo cual recibió 758 solicitudes de ciudadanos que aspiran a ser consejeros. Ahora viene la etapa de revisión de los expedientes para verificar que cumplan los requisitos legales establecidos en la convocatoria. La labor de los consejeros electorales es importante en el proceso electoral, porque son los organizadores de todas las actividades y del conteo de la votación, y finalmente son quienes entregan las constancias de mayoría a los ganadores de los comicios.