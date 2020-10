Observaciones. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Enrique Hubbard Urrea, lamentó que parezca que a los diputados locales ya se les olvidó la participación ciudadana que tanto pregonan en esta legislatura, debido a los señalamientos que hicieron legisladores de Morena sobre sus observaciones de posibles inconstitucionalidades en la Ley Obras Públicas del Estado, recién reformada. De manera formal, el organismo ciudadano turnó un oficio firmado al Congreso del Estado, en donde se reiteran sus observaciones a la norma en mención, e invita a los diputados a que se sumen y se dispongan a establecer mesas de trabajo, con el fin de aclarar todas aquellas irregularidades de la Ley de Obras Públicas. Hubbard Urrea fue claro al sostener que la participación ciudadana consiste en juzgar y cuestionar permanentemente el ejercicio del público, y quien no está abierto a está fiscalización ciudadana, no tiene cabida en la vida pública.

Rompen armonía. El pacto parlamentario acordado apenas hace una semana, y que generó un clima de armonía en el Congreso del Estado, comienza a romperse, por discrepancias que han surgido entre los diputados de Morena Florentino Vizcarra Flores y María Victoria Sánchez Peña y la legisladora del PES, Karla Montero Alatorre, por el proceso de dictamen de una reforma para otorgar el 50 por ciento de descuento a los adultos mayores en la tarifa de camiones urbanos, la cual ha sido rechazada por los transportistas, porque no quieren que ese descuento afecte sus ingresos. De acuerdo con Florentino Vizcarra, Montero Alatorre demuestra un desconocimiento de la ley y la práctica parlamentaria, porque no le corresponde a la Comisión de Planeación y Desarrollo, que ella preside, resolver de manera unilateral, porque los asuntos de las iniciativas, que instruyó la Mesa Directiva, competen también de la Comisión de Derechos Humanos, a la de Comunicaciones y Obras Públicas, que deben sesionar en comisiones unidas para analizar las iniciativas y dictaminar. Pero, además, se propuso realizar foros de consulta sobre el tema, para que a través del mecanismo “parlamento abierto” puedan escuchar las voces de todos los actores involucrados en esta iniciativa antes de dictaminar y aprobar la reforma. Sin embargo, Karla Montero no estuvo de acuerdo con eso. Esto toma relevancia porque Montero Alatorre, en su condición de ciudadana, acudió en reiteradas ocasiones al Congreso del Estado a protestar y buscar ser escuchada, y cuando inició la legislatura apoyó la apertura del recinto legislativo al pueblo, pero ahora le cierra las puertas a los ciudadanos. ¿Ya se le olvidó que el Congreso es la casa del pueblo, que ella tanto pregonó?

Pérdidas y sin ayuda. La situación del sector privado es alarmante, y para muestra está que el 81 por ciento de las empresas en Sinaloa reporta pérdidas durante la pandemia, de acuerdo con los resultados de la Encuesta para la Identificación de Problemáticas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores comercial y terciario, realizada por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin). Fueron millonarias las pérdidas, porque las microempresas dejaron de operar en promedio casi tres meses; los pequeños comercios, tres meses en promedio; y los medianos poco más de dos meses, lo que dejó importantes pérdidas, que aún no pueden recuperar. A esto hay que sumarle la falta de apoyo de los Gobiernos federal, estatal y municipal, que prácticamente dejaron solos a empresarios y comerciantes. El estado únicamente otorgó créditos y dio algunas prórrogas de impuestos.

Horario de invierno. El domingo termina el horario de verano, lo que significa que se debe atrasar el reloj una hora. En los últimos dos años se han presentado dos iniciativas ciudadanas para eliminar el cambio de horario en Sinaloa, pero los senadores han ignorado esta petición. El presidente del PAS, Héctor Cuen Ojeda, recordó que ha presentado las dos iniciativas: la primera fue respaldada por 662 mil firmas ciudadanas, la cual fue aprobada por unanimidad en comisiones, pero en el pleno no fue aprobada; y se volvió a presentar otra iniciativa con 221 mil firmas, pero fue ignorada por los senadores.