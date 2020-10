Segundo informe. Gobernar la capital de Sinaloa siempre ha sido muy complicado para los alcaldes en turno, por la cantidad de problemas y necesidades que presenta la sociedad, pero nunca en la historia de Culiacán, un presidente municipal y su administración habían sido calificados como una pesadilla, oscura y poco transparente, como lo hicieron los regidores de Acción Nacional, Partido Sinaloense y hasta Morena, este último es del mismo instituto político que postuló a Jesús Estrada Ferreiro, quien pasará a la historia como el alcalde que más confrontaciones y conflictos ha tenido con los diferentes sectores de la sociedad, y todo por no medir sus declaraciones y por la toma de decisiones. Estrada Ferreiro presentó por escrito su segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo, y fue duramente criticado por los regidores por la falta de información sobre la aplicación de los recursos públicos. En el caso del panista Eusebio Telles, reprochó al alcalde las miles de notificaciones de cobro de predial que han mandado a familias vulnerables, amenazándolas con embargarles las viviendas y cuentas bancarias, en un momento en el que miles de familia la están pasando mal por la pandemia, que ha dejado a muchos desempleos, enfermos y pobreza; y hay personas que están en el dilema si compran alimentos, medicinas o pagar el predial. Jesús Estrada y su gobierno dejó solos a los culiacanenses en esta pandemia, los primeros tres meses se cruzaron de brazos, luego se reactivaron para hostigar a comerciantes y empresarios con las revisiones, y a la población con las notificaciones de embargo, después lanzaron la campaña Guardiantes de la Salud, tardía y que ha fracasado, y no han empleado recursos para proyecto de política social, que tanto se necesita en estos momentos. Y a pesar de todo esto, el alcalde todavía quiere dejar su cargo para postularse como candidato, ya sea para buscar la reelección u otro cargo de elección. ¿Usted volvería a votar por Jesús Estrada Ferreiro?

Morena. Terminó la larga y polémica novela de la elección de la dirigencia nacional de Morena, luego de que el Instituto Nacional Electoral diera a conocer que el diputado federal, Mario Delgado, es el nuevo presidente nacional de Morena, al ganar con el 58.6 puntos porcentuales, sobre Porfirio Muñoz Ledo, que obtuvo 41.4 por ciento. Una vez hechos oficiales los resultados de la encuesta, el ganador de este proceso invitó a Muñoz Ledo y a la militancia de este instituto político a la unidad, y comenzar a trabajar juntos para ganar las próximas elecciones. En las lecturas que se dan por este resultado, el sinaloense más favorecido por el nuevo dirigente nacional de Morena es el senador Rubén Rocha Moya, quien tendrá en Mario Delgado a un gran aliado para lograr la candidatura a la gubernatura, y que además cuenta con el respaldo del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. En la recta final de la definición de la principal candidatura para los comicios del próximo año, el camino comienza a despejarse, hay claros finalistas en los diferentes partidos, y es cuestión de semanas para que se han los anuncios oficiales.

Quejas. El Gobierno del Estado decidió conmemorar el Día del Médico haciendo un reconocimiento a los “héroes blancos” en esta pandemia que estamos viviendo, y además hizo un homenaje al personal de salud que ha perdido la vida por el COVID-19, pero omitieron a José Ernesto Leyva Bacasegua, médico del Hospital General de Culiacán, quien se infectó atendiendo a pacientes con coronavirus, y nunca se pudo recuperar, hasta que pasó de ser doctor a paciente en el mismo nosocomio, en donde inicialmente tuvo una mala atención y ante la presión social recibió la ayuda de la Secretaría de Salud, pero los esfuerzos fueron insuficientes y perdió la batalla ante el COVID-19. Haberlo excluido del video proyectado y del mural con las fotografías de todos los médicos caídos, indignó y lastimó a la familia. Fue la viuda del doctor Leyva Bacasegua, quien con una emotiva carta expresó: “Si el sector Salud no te reconoce, nosotros sí”, y lamentó que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, continúe con la misma actitud de no valorar ni tan siquiera un poco su trabajo, que le costó hasta su vida. Además, el personal de salud se quedó esperando el anuncio del gobernador Quirino Ordaz Coppel, sobre el pago del bono COVID-19 y de riesgo de trabajo que les prometieron y no les han cumplido.