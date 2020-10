La Glorieta

Hasta en papel regaña. Tedioso resulta ser el segundo informe del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el cual consta de 150 hojas. Al leer es como si se le estuviera escuchando en un discurso. Reclama que algunas personas no paguen el predial, y acusa a los diputados de solapar a los morosos, a quienes —dice— no solo se les debería cobrar el principal, sino las multas y los recargos. Qué pronto se le olvidó que él también fue acusado de hacer algunas trampas en el pago del predial. En el informe destaca que se redujo sustancialmente el pago de sobresueldos injustificados a trabajadores de todo tipo en el Ayuntamiento de Culiacán, cuando él y sus principales funcionarios se aumentaron de forma significativa el sueldo. Muchas contradicciones y regaños están plasmados en el informe de unos de los alcaldes que ha sobresalido por pelear con los diversos grupos sociales, no por realizar grandes obras ni programas de apoyo en beneficio de la ciudadanía.

Otra raya al tigre. Como si no fuera suficiente con tantas manifestaciones que ha tenido en el Ayuntamiento, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ya tiene a otro grupo de comerciantes en su contra. Son muchos los que están ubicados por el bulevar Maquío Clouthier, una de las vías por las que suele pasar el presidente municipal. Esto porque desde el bulevar Zapata, hasta la altura del Seguro Social de Cañadas, los tránsitos acosan a todos los conductores que se estacional en la orilla del bulevar para esperar a una persona que se metió a comprar a algún establecimiento o al estar a la espera de comida para llevar. Los agentes de Tránsito se han querido llevar a los vehículos con todo y los conductores dentro, lo que está afectando a los comerciantes, quienes aseguran que todo esto se lo cobrarán en las urnas. De acuerdo con el regidor de Encuentro Social, Sergio Beltrán Coronel, quien es uno de los que más lo confronta, el acoso contra los automovilistas es un capricho del alcalde, ya que ha de querer que el bulevar esté despejado para cuando él pase. Esto porque por las rúas por donde circula el alcalde siempre hay problemas, ya que si le molesta algo, ya sea un carro estacionado o un comerciante, manda a tránsitos a multar, y eso aleja a los clientes.

¡Qué casualidad! Han sido bastantes las manifestaciones por maestros respecto a las asignaciones de plazas, a lo que el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, ha asegurado que las plazas son asignadas debido a las jubilaciones y al nivel al que quieren ingresar, por lo que les pide paciencia a los que están en la lista de espera, además de que les dio la opción de que pueden checar todo en el portal de la dependencia. Pero luego por parte de la Sepyc se anunció que las páginas han estado fallando, y que esto es ajeno a la dependencia, pero precisamente después de las manifestaciones publican el comunicado. Como que está raro el asunto.

Les están dando el avión. Mientras el Gobierno estatal, específicamente la Secretaría de Desarrollo Sustentable, anunció que a partir del 21 de octubre iban a empezar las sanciones a los negocios que no eliminaran popotes y bolsas de plástico, en el Ayuntamiento de Culiacán no han empezado ni siquiera a ver de qué manera se van a poner de acuerdo para comenzar la inspección. Mientras al estado le tocan las empresas grandes, el municipio debe arrear a las más pequeñas, que solitas se han adaptado, a pesar de que al Ayuntamiento ni parece importarle. El jefe de Inspección y Vigilancia, Luis Alfonso Meza Espinoza, dijo que, efectivamente, no han empezado, y tendrán una reunión con el secretario Othón Herrera y Cairo para ver eso en esta semana, a pesar de que tuvieron desde julio que se aprobó la ley para hacer algo. No es la única vez que el Ayuntamiento ha desairado a la Sedesu, pues tampoco mostraron apertura a que entrara el programa de bicicletas Muévete Chilo. ¿Será que a esta Administración no le interesan tanto los temas medioambientales que la gente demanda y necesita?