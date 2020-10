Informe. A punto de cumplir dos años en el cargo, los presidentes municipales han comenzado a presentar sus informes de Gobierno de manera formal y por escrito ante sus respectivos cabildos. Ayer le tocó el turno a Eliazar Gutiérrez Angulo, alcalde de Navolato, quien cumplió con este requisito legal de rendición de cuentas, en el que destacó avances en varios rubros, como la ejecución de obras públicas, la construcción y la entrega de cuartos y techos para pescadores, infraestructura deportiva, cultura y mejoras sustanciales en el área de seguridad. Pero sobre todo hizo hincapié en las acciones para combatir la pandemia del COVID-19, con acciones que lograron controlar los contagios, hasta llevar al municipio al semáforo verde. Hay que recordar que Eliazar Gutiérrez es un sobreviviente al coronavirus, enfermedad que lo hospitalizó y complicó su salud. Informó que durante la pandemia fueron entregados cientos de despensas para los navolatenses y fueron cerradas las playas desde el mes de marzo para prevenir más casos de COVID-19 en el municipio.

Amenaza de paro. Primero, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) amagó con parar labores debido a una serie de adeudos que el Gobierno estatal tiene con la organización, lo que les sirvió para que les pagaran una parte y se comprometieran a cubrir el resto. Esto representó el primer movimiento y triunfo de la dirigente del Stase, Teresita Ochoa Pérez, quien afirmó: “El que abona, pagar quiere”, y con eso fue suspendido el paro. En vista del éxito del Stase, la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretende usar el mismo mecanismo de presión, y convocó a un paro de labores de forma virtual en los 74 planteles de Cobaes por incumplir con los adeudos pendientes a los trabajadores de esta institución. Demandan el pago inmediato del incremento salarial del 3.4 por ciento, retroactivo al 1 de febrero, así como una serie de rezagos que vienen arrastrando. La convocatoria fue hecha el viernes, y el sábado desayunaron Daniel Amador Gaxiola, líder moral del SNTE 53; Fernando Sandoval, dirigente de la organización sindical; y Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación en Sinaloa, y todavía se tomaron una foto muy afectiva de los tres, que fue publicada en la página de Facebook del funcionario estatal, pero no llegaron a ningún acuerdo, porque la convocatoria del paro laboral se mantuvo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Premio de consolación. Justo un mes después de haber dejado la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Sinaloa —por órdenes del tercer piso— para darle el cargo a Diana Armenta Armenta, la diputada local priista Mónica López Hernández rindió protesta ayer como secretaria adjunta de la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido en la entidad. Este nombramiento no es más que un premio de consolación para tratar de compensar la destitución inesperada del Onmpri, porque no tiene relevancia ni peso en la toma de decisiones partidistas, incluso hay varios secretarios adjuntos, pero nunca se sabe el trabajo que realizan. Eso sí, como todo evento político priista, a pesar de la pandemia, que sigue, y fuerte, en Sinaloa y Culiacán, la dirigencia del PRI convocó a un evento de toma de protesta, sin cuidar la sana distancia, aunque sí cumplieron con el uso de cubrebocas y gel antibacterial. La legisladora no se pudo conformar con su curul que ganó por representación proporcional sin hacer campaña, todo gracias a la debacle electoral del PRI en el 2018.

Impunidad. De acuerdo con datos duros de México Evalúa, Sinaloa es el estado con la impunidad más alta de México, por encima de Guerrero, San Luis Potosí y Ciudad de México. Estas cifras muestran que el 99 por ciento de los delitos queden impunes. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, lamentó que la impunidad es el reflejo de la falta de justicia para las víctimas y sus familias, por lo que hizo un llamado a las autoridades encargadas de procurar justicia a enfocarse en su trabajo. Este tema —enfatizó— debe ser tratado de manera multifactorial, ya que incluye la participación de policías mejor pagados, capacitados y preparados, y le corresponde al Ejecutivo estatal en materia de política pública; y al Legislativo en materia presupuestal, garantizar un mejor funcionamiento del aparato de justicia.