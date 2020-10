Ignorados. Los trabajadores del Hospital General de Culiacán regresaron ayer al Palacio de Gobierno con la esperanza de recibir buenas noticias en la Secretaría de Salud sobre sus peticiones, que luego de más de ocho meses de pandemia y de intenso trabajo en los hospitales, son más que justas. El grupo conformado por médicos, enfermeras y personal general pide al secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, y al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que sean considerados como personal de alto riesgo y se les pague su bonificación por este concepto y el bono COVID-19 que les prometieron al inicio de la emergencia sanitaria. Es mucha la molestia e indignación que los trabajadores de Salud tienen, porque a pesar de que en el discurso son nombrados como “Héroes de la pandemia” por el mandatario estatal, esto solo ha quedado en su palabra, porque en los hechos no se ha reconocido ni valorado el riesgo y el valor de su trabajo. Los manifestantes anunciaron que seguirán en pie de lucha y continuarán pidiendo por sus derechos laborales y trabajando bajo protesta, porque no pueden parar labores, ya que pondrían en riesgo la vida de muchas personas que están y acuden a los hospitales para atenderse.

Paro de labores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 53 cumplió con su amenaza, y ayer paró labores de manera virtual en los 74 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), en exigencia del cumplimientos de sus demandas laborales, salariales y prestaciones. De acuerdo con el dirigente del SNTE 53, Fernando Sandoval, solicitan el pago inmediato del incremento salarial 2020. Por ello, de manera simbólica acudieron a un plantel de Cobaes por municipio, como parte de la protesta. En este paro laboral virtual participaron alrededor de mil 900 maestros, dejando sin actividades a los 32 mil alumnos de la institución. El Gobierno de Sinaloa adeuda 42 millones de pesos del aumento salarial y 75 millones por concepto de 25 quincenas a los 17 días de gratificación por jubilación; y evidenciaron la falta de equipos de cómputo para atender las clases a distancia, y que además tienen que pagar el servicio de Internet en su casa por cuenta propia. La convocatoria del paro se difundió desde el viernes. El sábado, Fernando Sandoval y Daniel Amador se reunieron con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, pero no llegaron a ningún acuerdo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Retrasos. Quienes también están padeciendo por el retraso en el pago de los apoyos, pero con el Gobierno federal, son los productores agrícolas sinaloenses. De acuerdo con el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Gustavo Rojo Plascencia, hay un estancamiento en los avances en los pagos de incentivos a productores de maíz, ante los avances que se han tenido por el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en las últimas dos semanas. El último acuerdo pactado con el titular de Segalmex era que los pagos a los maiceros del programa de precios de garantía se realizaría antes de finalizar el mes de octubre, pero se vio que prácticamente era imposible que se cumpla con el compromiso que realizó el Gobierno federal para este mes que está por concluir, ya que se requeriría que en esta semana se den pasos agigantados para cumplir, lo que no se está viendo hasta el momento. Ha sido una pesadilla para los agricultores este Gobierno de la 4T.

Observaciones. La Auditoría Superior del Estado emitió trece observaciones por la omisión en el uso de recursos públicos para pavimentación de calles en el municipio de Culiacán del ejercicio fiscal 2017 del Gobierno municipal. Esto es del segundo año de la Administración de Jesús Valdés Palazuelos, y tres años después hay quejas de ciudadanos porque desde hace tiempo terminaron de dar sus aportaciones a Comun para que les pavimenten la calle por donde viven, pero los trabajos no inician porque los recursos desaparecieron, y de acuerdo con la titular de Comun, la ASE ya inició una investigación, pero el órgano fiscalizador no ha dado información, y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado no está enterada de esta indagatoria.