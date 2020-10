Vuelve a hacer de las suyas. En lugar de negociar, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro de nueva cuenta vuelve a ocasionar polémica y molestia al decir que si los comerciantes del centro de la ciudad tienen problemas con los robos a sus negocios, que paguen seguridad privada. En Administraciones anteriores, las autoridades municipales destinaban una gran cantidad de elementos al centro de la ciudad, sobre todo cuando se acercaban fechas tan importantes, como el Buen Fin. Hay comerciantes que están muy molestos porque dicen que no les garantiza la seguridad, pero les cobran de forma puntual los impuestos. Un claro ejemplo, de acuerdo con inconformes, de que quien incumple con el sector comercial es el Ayuntamiento, ya que pese a la pandemia y a que los comerciantes tenían meses sin trabajar, se les incrementó la cuota en el tianguis de Los Huizaches con la promesa de que el aumento era para comprar gel antibacterial y cubrebocas, lo cual no fue así. El alcalde solo está buscando recaudar y pelear, son los comentarios de culiacanenses que aseguran que ya están desesperados por que esta Administración municipal termine.

Si el río suena. Ya son muchos los reportes ciudadanos en los que están implicados tanto policías municipales como estatales. El las últimas semanas han sido denunciados diversos hechos de presunto abuso de autoridad por parte de agentes de Tránsito y de policías municipales y estatales, los cuales, de acuerdo con las víctimas, han llegado a los golpes. Ya es tiempo de que Óscar Guinto Marmolejo y Cristóbal Castañeda Camarillo atiendan los reportes y les den respuesta, no que quieran tapar el sol con un dedo. Es bien conocido que en las corporaciones hay elementos buenos, y otros que no lo son tanto. Los mandos policiales deben trabajar en la recuperación de la confianza de los policías brindándoles capacitación para que estén preparados en situaciones estresantes. Ahorita en la Policía Municipal el horno no está para bollos, toda vez que sigue la sospecha sobre los agentes detenidos semanas atrás en la sindicatura de Tepuche en compañía de un presunto delincuente y de una víctima privada de la libertad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El gobernador le apuesta al diálogo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ya dejó bien en claro que le apuesta al diálogo y a la gestión con el Gobierno federal, en vez de iniciar enfrentamientos, como lo hicieron gobernadores de diez estados, quienes están en desacuerdo con la eliminación de los fideicomisos y con la reducción de los presupuestos. Desde que inició la Administración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, Ordaz Coppel ha tenido una relación cordial con él, y eso según él le ha traído beneficios, pero muchos sinaloenses ven lo contrario. Hay muchos sinaloenses que reclaman por qué el mandatario estatal no confronta al federal por la escasez de medicamentos o por la falta de apoyos al sector pesquero y al campo. Mientras el gobernador presume la buena relación con López Obrador, los sectores afectados dicen tener otros datos.

No explican cómo. La diputada por Morena Merary Villegas, en cuanto ve un comentario negativo en Facebook en contra de la Cuarta Transformación, sale a la defensa, y siempre buscando convencer a la población de que los votos de los diputados federales son a favor de políticas públicas en bienestar de la ciudadanía. La falla de esta legisladora, que por cierto gran parte del tiempo se la pasa en este estado, es que nunca explica ni da argumentos sobre por qué asegura que los recursos de los fideicomisos no fueron eliminados, que allí están; tampoco dice por qué no va a subir la tarifa del internet. Al no explicar queda más mal, porque parece como si no supiera ni ella misma por lo que votó.