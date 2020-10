Otra manifestación más. Una ofensa fue para los sindicalizados el que el alcalde no haya recibido ni firmado el pliego petitorio del contrato colectivo de trabajo, y en su lugar lo haya hecho la tesorera. Para los sindicalizados esto es una falta de formalidad y demostración de poco compromiso por parte del primer edil, ya que en este documento se hace la petición de un incremento salarial de un 15 por ciento. Ante este agravio y otros más que se vinieron acumulando, los sindicalizados, encabezados por el líder Julio Duarte Apan, salieron ayer a las calles a exigir sus derechos y respeto. El Ayuntamiento no le ha invertido grandes cantidades de recursos a la pandemia, y ha presumido que con la austeridad se han ahorrado una gran cantidad de recursos, pero ha incumplido con los trabajadores sindicalizados, con los cuales ya tiene una deuda de 30 millones de pesos. El alcalde no quiere dar su brazo a torcer con los sindicalizados, lo cual lo puede afectar mucho en sus aspiraciones políticas, porque son cerca de 4 mil personas que estarían molestas con él.

Varios recortes. En el tema del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, la educación es de los temas más controvertidos entre las cientos de reducciones presupuestarias para el próximo año. Si bien el presidente de la Comisión Educativa, Rubén Rocha Moya, reiteró el compromiso de la SEP para gestionar recursos para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, y que el secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, mantiene la confianza en que los legisladores serán muy generosos, quienes no ha podido secarse el sudor de la frente son los más de 160 mil maestros que componen dicho programa, que ya de por sí se han visto apretados con el recurso del 2020. Y ni hablar de los otros doce programas que están en juego. Solo les quedará cruzar los dedos en espera de que las Cámaras les den un suspiro de alivio al votar por el PEF.

Aspira a la segunda vuelta. El exalcalde de Badiraguato Ángel Robles Bañuelos ya ha hecho públicas sus aspiraciones políticas de volver a figurar en las boletas del 2021. En su caso, su deseo es volver a la alcaldía para continuar con su proyecto de mejoras de escuelas. El Profe —como muchas personas lo conocen— es muy querido en varias zonas serranas, las cuales ha recorrido desde hace varios años como supervisor de la Secretaría de Educación. Mientras en el PRI continúan los desacuerdos, Robles Bañuelos va ganando seguidores, por lo que puede ser una competencia fuerte para Lupita Uribe u otro priista.

Preocupación. Trabajadores del Ayuntamiento de Navolato han denunciado incertidumbre en lo laboral porque se ha rumorado un recorte de personal. Dicen no entender por qué se tiene pensado hacer esto, lo cual dejaría sin el sustento a varias familias. Hay quienes están decepcionados de que exista la intención de dejar sin el sustento a colaboradores que se la jugaron con el alcalde, y hasta se cambiaron de partido, que ahora difícilmente los aceptarían. Habrá que esperar la respuesta del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo a este tema.

Molestia. Gran controversia está ocasionando el que la Universidad Autónoma de Sinaloa desaparezca la carrera de Sociología. A través de redes sociales se está rechazando esta decisión, que viene por parte del rector Juan Eulogio Guerra Liera, por considerar que esta profesión ya no es muy necesaria y está desfasada. De acuerdo con denunciantes, ya se desapareció el primer grado, y se dio de baja a los estudiantes que estaban inscritos. Entre las inconformidades contra el rector está que siempre está solicitando recursos y no hay dinero que le alcance, pero él y sus colaboradores tienen onerosos sueldos. Hay quienes consideran que si se permite que desaparezca esta carrera, después va a hacer lo mismo con otras, lo cual es muy preocupante.