Tintes políticos. Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, se ha enfrascado en una situación de “dimes y diretes” con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), la cual al parecer no parará este año. Al ser abordado por El DEBATE, cuando asistió ayer al Segundo Informe de Labores de la senadora Imelda Castro Castro, el primer edil manifestó que una de las demandas de los sindicalizados es el aumento de sueldo y otras prestaciones y que, por lo menos este año, no tratará estos temas. Veremos en qué termina estos “desencuentros”, porque insiste que hay motivos políticos detrás de estas protestas, de parte del dirigente Julio Duarte Apan y, además, los acusa de mala pagas. El señalado ya dio a conocer que no se quedará de brazos cruzados y pidió al acusador que no tome represalias en contra de sus representados.

Toxicidad. Y, en esta tesitura “tóxica” del alcalde de la capital sinaloense, arremetió contra el diputado por Morena, Pedro Villegas Lobo, quien, recientemente, hizo pública su aspiración de contender por este cargo público en el proceso electoral del 2021. Hasta ahí pudiera leerse como algo “normal” del munícipe, ya que es su estilo no medir sus palabras, pero resalta el calificativo de “tóxico” que le endilgó al legislador, al asegurar que su partido (el de ambos) no lo considerará. Habría que ver bajo qué argumentos, Estrada Ferreiro ya “dictaminó”descartar a Villegas Lobos, que seguramente saldrá a reclamar y a ejercer su derecho de réplica de la forma en que solo él lo sabe hacer.

Elecciones vecinas. Los productores agrícolas y el sector empresarial de México, sobre todo de Sinaloa, Sonora y de los demás estados fronterizos, deben estar muy atentos al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar este martes 3 de noviembre pues las relaciones comerciales entre ambos pudieran tener un giro inesperado. Las preguntas son: ¿le convendría a nuestra nación que gane el demócrata Joe Biden?, ¿o sería mejor aplicar el dicho de “vale más malo por conocido que bueno por conocer”? Decimos esto porque, como se ha visto Biden no tiene siquiera un plan definido para el rescate de la economía de la Unión Americana, mientras que el republicano, que todavía despacha en la oficina oval de la Casa Blanca, ha tratado de mermar las importaciones aplicando aranceles a diestra y siniestra a varios productos de diversos países.

Noroña, de visita. Este día el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Noroña, estará de visita en Culiacán en rueda de prensa, como parte de una gira de trabajo por el estado. Y aunque su equipo no definió qué temas tratará en este encuentro con los medios, lo cierto es que en Mazatlán ya declaró, un día antes, que su partido irá en alianza con Morena para las próximas elecciones. No se debe dejar de lado este detalle ni tampoco el hecho de que en su participación le dio el espaldarazo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el manejo de la pandemia del COVID-19.

Expectación. Un convoy de varias camionetas del Ejército se observó ayer provenientes del sur del país. A través de redes sociales y WhatsApp circularon fotos y videos del grupo de vehículos militares, cuyos tripulantes se veían sumamente armados, ingresando a Sinaloa desde Nayarit. Posteriormente se supo que llegaron a Culiacán y enfilaron directamente al Aeropuerto Internacional, sin saberse más nada al momento de cerrar esta columna. Incluso, casi de manera simultánea se supo de un presunto operativo de esta corporación en la colonia Díaz Ordaz de esta capital.