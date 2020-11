La Glorieta

Siguen los adeudos. Los adeudos ahogan al Gobierno estatal, quien ha dejado de cumplir con grupos y asociaciones vulnerables, como viudas de policías y las comisiones de Atención a Víctimas del Delito y de Búsqueda. Para las viudas ha sido muy desgastante ir una y otra vez al Palacio de Gobierno para exigir lo que por derecho les corresponde, pero no están dispuestas a darse por vencidas. Un grupo de rastreadoras también ya está preparándose para iniciar acciones ante los adeudos con la comisión, ya que por la falta de recursos no están saliendo a búsquedas como ellas quisieran. Algo está pasando en el Gobierno estatal, porque pese a las manifestaciones y las denuncias públicas, no hay respuesta, y todo indica que los funcionarios encargados de solucionar estos problemas están jugando a ver quién se cansa primero, si los inconformes en estar exigiendo lo que les pertenece, o ellos en ignorarlos. Esto sin duda genera opinión entre la ciudadanía, lo que repercutirá en las elecciones del 2021.

20 no son competencia. Durante la toma de protesta a los integrantes de la Asociación Nacional de Regidores de México en Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional, el presidente estatal de este instituto político Jesús Valdés Palazuelos le reviró al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. El legislador del Partido del Trabajo manifestó, en su visita a Culiacán, que el PRI no ganaría la gubernatura en este estado, aunque el actual gobernador sea el mejor evaluado. Valdez Palazuelos dijo que el PT no es competencia, pues solo reúne veinte seguidores en sus eventos, y que dichas expresiones habían sido desafortunadas para el PT.

Contrataque “tóxico”. “Ni a líder de colonia llegará en el 2021”, exclamó el diputado Pedro Villegas Lobo al responderle al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien, a su vez, consideró que, por su “toxicidad”, el novel legislador no llegará a ocupar la Presidencia Municipal de Culiacán, como lo había anunciado recientemente. Villegas Lobo agregó que será el munícipe quien no tendrá un espacio en el siguiente proceso electoral, pues ha dejado mucho que desear en su Administración. Y fue más allá, al retarlo a una encuesta de aceptación entre la ciudadanía y afirmar que ganaría. Sin duda, este capítulo de desencuentros entre ambos funcionarios no abona en nada al partido que los cobija: Morena. Ya se verán las consecuencias de esta guerrita de declaraciones y señalamientos.

Sin apoyo. El Congreso del Estado ya dijo que la familia del fallecido diputado Ocadio García Espinoza no recibirá ningún apoyo, como lo manifestaron en las páginas de este periódico el pasado domingo. Por conducto del secretario general José Antonio Ríos Rojo, el parlamento sinaloense expuso que nada lo obliga a otorgarle pensión o algún apoyo económico de manera periódica, pues podrían caer en alguna irregularidad presupuestal. Ríos Rojo agregó que la familia del Cayo García, que fuera un conocido dirigente agrícola con asiento en la sindicatura de Quilá, deberá demandar al Congreso ante el Poder Judicial.

Se advirtió. Desde un principio se manifestó la molestia hacia los funcionarios estatales y los empresarios por no ser el momento aún para abrir antros, bares y casinos, al menos no en Culiacán. Los meses han pasado, y aún no es momento para que las personas vayan a bailar y beber alcohol en estos establecimientos. Sin embargo, ya lo pueden hacer con toda libertad. El mismo jefe de Inspección y Vigilancia confirmó que estos son, en efecto, los peor portados de la nueva normalidad, pues han detectado aglomeraciones y falta al uso de cubrebocas, que bien se ha insistido que deben usar. Una vez más queda en evidencia la falta de autoridad para llevar un control de la pandemia como debe ser, y apegado a la lógica: ¿a quién se le ocurre abrir antros y casinos? Ni hablar también de los restaurantes, a quienes se les ha tomado una especial consideración, pues no hace falta buscar muy a fondo para encontrar que también hay una falta enorme a los protocolos, pero en estos no se han aplicado multas. Así nunca van a aprender.