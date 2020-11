La Glorieta

Cobijo partidista. Ayer, en sesión, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Mario González, hizo un anuncio que, para muchos, no fue novedad en sí mismo. Lo que sí llama la atención es que se diera en el marco de la visita a Sinaloa del diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Resulta (y resalta) que el legislador local dio a conocer que su compañero Fernando Mascareño se integra a las filas de este instituto político al dejar a Morena, donde, recordó, ha tenido muchos desencuentros y conflictos. Incluso, aseveró que a Mascareño prácticamente lo están “cobijando” del “peligro” que corre.

Brazos abiertos. El “espíritu protector” del PT se manifestó, precisamente, en voz de González, quien aprovechó el anuncio para invitar a todos los legisladores morenistas que estén inconformes con la conducción de ese partido a que hagan lo mismo que Mascareño. Habría que recordar que, a lo largo de la historia legislativa reciente en la entidad, algunos diputados han “brincado” de un lado a otro. El mismo Fernández Noroña fue fundador del PRD. Pero ahí está también el Chenel Valenzuela, que ha ido de del PRI al PAN, y del PAS al PRD. Incluso, ha sido independiente, y ahora buscará, por segunda ocasión, la alcaldía de su natal Angostura.

Descomunicados. En un encuentro con medios de comunicación, en el que anunció que el presente semestre terminará de manera virtual por la pandemia del coronavirus, el rector de la UAS aclaró que la Licenciatura en Sociología no desaparecerá, solo que el primer semestre no se llevará a cabo; es decir, que los siete alumnos de nuevo ingreso estarán “al garete”. Pero aquí viene lo interesante: además de reclamarle a la directora de Filosofía y Letras —que es donde se imparte dicho plan de estudios— la falta de comunicación para con sus alumnos (y con él), le mandó a decir, de alguna manera, que ella sería la responsable de resolver la situación a estos jóvenes afectados. Paradójicamente, esto sucede en una escuela donde se imparten las carreras de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, las cuales, por cierto, pretenden ser elevadas a unidad académica; o sea, a tener su propio edificio. Y eso que no hay dinero…

Llenando vacíos. Lo que se vio ayer en la colonia Bicentenario es una muestra de que los vacíos que hay en el sistema del país se llenan de alguna forma. Mientras el Gobierno federal, en medio de la pandemia del COVID-19, anuncia un incremento al internet y a la telefonía celular, y las Escuelas de Tiempo Completo están en riesgo de desaparecer, presuntos integrantes de un grupo delincuencial levantaron una escuela temporal en dicho asentamiento y la dotaron de cuatro smart TV, dos computadoras portátiles, dos tabletas y dos módems inalámbricos con internet prepagado. Esto, claro está, es también una muestra de que el crimen organizado busca la aceptación social.

¿Será cierto? El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, agradeció ayer en un evento y reconoció a los medios de comunicación el apoyo a la campaña de concienciación sobre el coronavirus, pues gracias a esto la tendencia de casos de este padecimiento en el estado va a la baja. Que los entre ocho y doce casos diarios confirmados eso indican. Esto pasa mientras otros estados “empeoran” en este aspecto, como la Ciudad de México, con el primer lugar en contagios, y que sigue en semáforo rojo. En el caso de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades federales de Salud, es una de las diez entidades, junto con Sonora, con el mayor número de defunciones. Si bien es cierto que el virus se ha comportado de manera distinta, geográficamente hablando, no debemos bajar la guardia y confiarnos. Y en Culiacán, el dato de que los hospitales privados y el Issste concentran el mayor número de enfermos de COVID-19 también debiera ser preocupante. En medio de todo esto, resulta sumamente importante tomar en cuenta las recomendaciones de nuestras autoridades, como la que hace el subgerente de Servicios Públicos Municipales, Rodolfo Audelo Avilés, de evitar tirar cubrebocas o guantes en la vía pública y de clasificar las bolsas de basura que recolecta el personal de los camiones.