La Glorieta

¿Buen tino? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, canceló de última hora su visita al estado, donde inauguraría obras importantes para los habitantes de la región. Desde Nayarit (donde había iniciado la gira de trabajo que terminaría en municipios del sur de Sinaloa), abordó un avión de la Fuerza Aérea Militar y enfiló a Tabasco, su estado natal, para evaluar daños causados por las intensas lluvias. Al cierre de esta columna, se daba a conocer que su equipo valoraría retomar su asistencia a esta entidad en los próximos días. Y aunque para muchos esta cancelación repentina evidencia falta de coordinación y efectividad de sus asesores —pues la situación de emergencia en Tabasco y Chiapas era conocida desde el jueves— para otros fue un acierto que priorizara su estancia en aquella entidad, antes de supervisar e inaugurar obras públicas aquí.

Controversia. El viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral confirmó su postura de ordenar que para las próximas elecciones, siete de las 15 candidaturas, a igual número de gubernaturas que estarán en juego, sean para mujeres. Legisladores federales de Morena y de algunos otros partidos ya amenazaron con una controversia constitucional. En Sinaloa, el PAN, en voz de su dirigente, Juan Carlos Estrada, avala interponer dicho recurso; mientras que Christian Palacios, de Movimiento Ciudadano, ha dicho que, aunque se pronuncia por un candidato masculino, “si a Sinaloa le toca participar con una mujer, pues con una mujer contendemos”. Cabe señalar que el mismo viernes se intentó comunicación por parte de EL DEBATE con los representantes de Morena, PRI y PAS para conocer su opinión al respecto, y no se obtuvo respuesta. Eso sí, convocaron a la prensa a sendos eventos públicos para ayer sábado. Bien por Estrada y Palacios, que estuvieron prestos a EL DEBATE.

Aprovechada. La que no dejó pasar la oportunidad fue la diputada federal Yadira Marcos, pues durante la presentación del informe de sus pares sinaloenses hizo públicas sus aspiraciones a ocupar la presidencia municipal de Culiacán. Es decir, se aprovechó del evento y del clima áspero que ocasionó el INE para levantar la mano. En una improvisada rueda de prensa, en el marco del informe, Merary Villegas, por su parte, declaró que estará esperando a que sean los tiempos indicados para manifestar sus aspiraciones políticas. Todavía no se define si Sinaloa entraría a esta dinámica que plantea el órgano electoral, y ya andan de aprontadas varias, pues. No por nada, de alguna manera, y contrario al senador Ricardo Monreal, ellas sí avalan la decisión del Instituto.

Mártires. El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen —que no atendió el llamado de este periódico el viernes pasado—, el sábado siguiente, al presidir un evento sobre lo que llaman la Plataforma Electoral, aseguró que en este instituto político están convencidos de la importancia de la paridad de género y que sus militantes y dirigentes hombres están dispuestos a dejarles la silla a las mujeres para que sean las candidatas que los representen, pasando ahora de aspirantes a ser mártires de la democracia. Incluso él, como candidato natural del partido, dijo, estará dispuesto a sacrificar la candidatura a la gubernatura para que la tome una mujer.

SOS de empresarios. Los empresarios de Culiacán han lanzado un socorredme o sucumbo (SOS) a los consumidores locales para poder subsistir en medio de la crisis que ha ocasionado la pandemia del coronavirus. Aunque las siglas tienen un origen variado —otros apuntan a que significan “save our souls”, en inglés—, lo cierto es que reflejan perfectamente la desesperación de este sector tan importante para la economía, sobre todo a fin de año, que es cuando esperan (o esperaban) un repunte en sus ventas. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Sinaloa, Francisco Álvarez Aguilar, manifestó la necesidad del consumo local, pero con una buena planeación. “Tener la debida planeación de las cosas que realmente estamos necesitando, si requerimos que el consumo sea principalmente local”, expresó.