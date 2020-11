La Glorieta

Las vueltas de la vida. El pleno del Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, otorgar una pensión por muerte a la viuda de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, la señora Dolores Ramona González Bribiesca. 58 mil 499.14 pesos mensuales no es una cantidad despreciable, y menos cuando se trata de una pensión mayor a una jubilación para cualquier empleado del estado. Las vueltas que da la vida: apenas en 2010, la Procuraduría General de la República ofrecía 5 millones de pesos tanto por la ahora beneficiada como por su fallecido esposo, que fue conocido como el superpolicía del sexenio de Juan Millán Lizárraga, y que luego Mario López Valdez “lo invitó” a tomar las riendas de la Policía Ministerial para combatir el crimen. Cabe señalar que, al final, se dijo que fueron exonerados ambos, junto a otros acusados.

“Expulsación”. Primero fue expulsado del grupo parlamentario de Morena; luego se integró al Partido del Trabajo, y ahora fue “sacado” de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico del Congreso del Estado. Su expulsión se dio luego de una votación por mayoría (21), y después de una amplia y novelesca discusión, llena de acusaciones y señalamientos entre los diputados. Según el argumento, Mascareño Duarte no ha cumplido con el dictamen de leyes, como pasó con la de cambio climático. Acusan que el legislador no contestó el teléfono. Así, el navolatense Marco César Almaral Rodríguez toma su lugar en dicha comisión.

Desconocido. El petista Mario Rafael González Sánchez, compañero de bancada del ahora expulsado, desde tribuna acusó de autoritaria a la morenista Graciela Domínguez Nava por haber promovido la salida de Mascareño Duarte. Sin embargo, Domínguez Nava “balconeó” al también petista Eleno Flores Gámez de haberle entregado un documento a la Mesa Directiva con el cual desconocía a su coordinador, González Sánchez, conocido como el Capi. Y la presidenta de la Junta de Coordinación Política le expresó en su momento a Mario Rafael que es en su partido “donde no se ponen de acuerdo”. Finalmente, Flores Gámez “asume la coordinación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Pescadores “ahogados”. Los pescadores del estado de Sinaloa sienten que el agua les está llegando al cuello, pues las deudas no les permiten avanzar como quisieran, mientras los recursos etiquetados para este rubro simplemente no llegan; y los que sí son insuficientes. Por eso es puntual la promesa que ha hecho la nueva secretaria de Pesca y Acuacultura, Maribel Chollet Morán, de que trabajará muy de cerca con este sector. Bien valdría tomar en cuenta la funcionaria que la temporada de pesca de camarón, que inició en septiembre pasado, no ha sido satisfactoria. Ya veremos si esta marismeña, que ha asegurado que trabajará el tiempo que le quede a la Administración “como si fueran a ser seis años”, cumplirá con la encomienda del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Culpa implícita. El presidente municipal de Culiacán desvarió un poco al recomendar a la ciudadanía no usar joyas ni teléfonos celulares mientras visiten el centro de la ciudad y cualquier otro punto adonde acudan para realizar compras. Lo dijo (vía comunicado oficial) en el marco del inicio del Buen Fin 2020. Si bien es cierto que el consejo es válido, no debería ser de parte de una autoridad que está obligada a otorgar, precisamente, seguridad para sus gobernados, pues, dicho de esta manera, se interpreta como que está aceptando que las acciones en la materia han dado resultados insuficientes y que ahora toca cuidarse a las personas. En todo caso, este tipo de sugerencias debieran expresarse por parte de organismos ciudadanos. Esperemos que con las acciones que acaban de anunciar sobre los policías encubiertos en el centro de la ciudad bajen los delitos de robo y asaltos. Esperemos.