La Glorieta

Réplica. Una alianza partidista bien pudiera verse como signos de debilidad de algún instituto político que busque esta unión o, bien, como una táctica de empoderamiento para debilitar, consecuentemente, al enemigo a vencer. Mientras son peras o son manzanas, en Sinaloa ya se concretó esta práctica entre Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Se trata de una réplica al haberse concretado ya, a nivel federal, de cara a las elecciones del próximo año. El dirigente del PT, Leobardo Alcántara Martínez, justifica la alianza al decir que se cumple así con los principios y objetivos de la Cuarta Transformación, en beneficio del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Mientras tanto, una de las frases textuales de Alcántara Martínez cuando dio a conocer esta información dejaría pensando al lector: “ya es hora del cambio de la Cuarta Transformación en Sinaloa”, que quizá se pregunte por ese cambio que se supone llegó con Morena y que tanto han cacareado.

Tercos. En su calidad de clientes de cualquier giro comercial, la ciudadanía sigue empeñada en solicitar bolsas de plástico para sus compras. Como se recordará, a partir de junio pasado entró en vigor la Ley de Residuos en Sinaloa, que prohíbe el uso de productos de plástico no biodegradable para traslado de mercancías en mercados, tianguis, supermercados, tiendas de autoservicio, sin embargo, en Culiacán la gente sigue terca en pedir estos implementos. Al respecto, y conscientes de que estarían violando dicha legislación, los locatarios del Centro de la ciudad han decidido dejar de dar las bolsas, aun con el riesgo de que las personas decidan dejar sus productos y sin esperar a que las autoridades municipales apliquen algún reglamento para sancionar a los comerciantes que continúen con esta práctica, en deterioro del medio ambiente.

Indicador erróneo. No debiera ser motivo de confianza para que las autoridades y la ciudadanía baje la guardia en cuanto al combate del coronavirus el hecho de que ha bajado el índice de llamadas al call center de COVID-19, ubicado en la Universidad Pedagógica de Sinaloa, en Culiacán. Dice Cristian Aldo Muñoz que las pocas consultas telefónicas indican que el estado pudiera volver al amarillo en el semáforo epidemiológico, pues eso significa que no han subido los casos de contagio. De hecho, fue un tanto temerario al decir la fecha de regreso a dicho color: antes del 22 de noviembre próximo. Habría que ver si todas las personas con síntomas de este virus están en condiciones de realizar una llamada, lo cual, sabemos, no siempre es el caso. Muchas ni siquiera cuentan con un teléfono.

Bien puestos. En vía de mientras, los empresarios de la construcción están bien puestos para reforzar las medidas de higiene y sanidad en las empresas; eso sí, siempre y cuando se garantice la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar, al lanzar esta condición, luego del anuncio de las autoridades municipales de reforzar las medidas sanitarias y protocolos en las empresas en el municipio de Culiacán. Álvarez Aguilar recordó que, en el caso de los giros industriales que integran la cámara empresarial que representa, la mayoría son encargados de la fabricación de alimentos, mismos que en todo momento han contado con requisitos más estrictos a cumplir. Es decir, estos empresarios saben lo que significa que les cierren el changarro en estos tiempos de pandemia, cuando la economía aún no se repone.

La educación después. Mexicanos Primero, en su capítulo Sinaloa, fue contundente al fustigar el actuar de los diputados federales que votaron a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual tuvo una afectación al rubro de la educación, pues desaparecieron algunos programas, como el de Escuelas de Tiempo Completo. Desde su punto de vista, estos legisladores atentaron contra el derecho de aprender de niñas, niños y jóvenes en México y en Sinaloa.