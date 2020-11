La Glorieta

Algo en lo que los morenistas están de acuerdo. A pesar del enorme actuar que emprendió para combatir los efectos de la crítica sobre su relación con los Coppel, Rubén Rocha Moya no tiene asegurada su silla en las candidatura para ser gobernador de Sinaloa. De ser el prospecto más fuerte meses atrás, en los últimos ha disminuido la percepción, y otros nombres morenistas empiezan a relucir con mayor relevancia, y uno es el de la senadora Imelda Castro. Tal parece que con estas jugadas que se hacen en contra del senador otros podrán apuntalarse a ocupar candidaturas, otros que no son del grupo políticos de Rocha Moya. Los morenistas siguen en incertidumbre, y aunque nunca están de acuerdo u organizados, hay algo en lo que estarían parcialmente de acuerdo: en que Imelda Castro sea la candidata a la gubernatura.

Ya viene siendo hora. Recordado será aquel 18 de junio del 2019, cuando el matrimonio igualitario fue frenado en el Congreso del Estado de Sinaloa. Hoy, a más de un año, la conversación sigue, y los diputados que en aquel entonces votaron en contra siguen renuentes a dejar atrás la vieja idea del matrimonio para ir en favor de los derechos de todos los ciudadanos, como es el caso de la diputada panista Roxana Rubio Valdés, de quien no sorprendió su respuesta en contra al declarar a EL DEBATE sus intenciones de volver a oponerse si se vuelve a votar. Por lo menos la independiente Karla Montero se redimió de su ausencia en la votación pasada al ser insistente con la iniciativa. Por su parte, desde el Senado, la morenista Imelda Castro ya les sentenció que están obligados a darles derechos a todos si no quieren echar a perder la contienda electoral para su partido, que es donde más les duele. El diputado Apolinar García Carrera ya empezó a pronunciarse en redes sociales que está en contra del matrimonio igualitario, olvidando que como legislador deben impulsar y promover leyes en favor de todos. Aunque este legislador no suena para ningún puesto político a futuro, anteponer sus posturas personales sobre el trabajo legislativo le está restando muchos votantes.

Cada vez salen más aspirantes. Algo tiene la alcaldía de Culiacán que cada vez son más los aspirantes a ocupar la silla en el 2021, tanto hombres como mujeres. Entre los que aspiran a ser candidatos están: por el PAS, Robespierre Lizárraga Otero; por Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela; el empresario Eduardo Barrantes Velarde aún no dice el partido, pero se cree que podría ir por Morena, y de este partido también aspiran Merary Villegas, Yadira Santiago Marcos y Pedro Villegas Lobo; por el PRI, Rosa Elena Millán Bueno, Érika Sánchez y Paola Gárate Valenzuela. También se ha rumorado que de no quedar como candidato a gobernador Carlos Gandarilla, tendría la posibilidad de buscar la alcaldía. Se pondrá muy interesante conforme se vaya acercando la fecha para la elección de los candidatos, porque algunos de los suspirantes tienen muchos simpatizantes, pero otros han decepcionado a los votantes.

Viven el duelo. Aunque aspira a dirigir el PRD, Francisco Javier Juárez Hernández está a la espera de que pase un tiempo prudente del duelo por la muerte de Audómar Ahumada Quintero para buscar entre los afiliados el apoyo. Aún está muy reciente la muerte de Audómar, catedrático, político y empresario muy querido en el ambiente político y por muchos sinaloenses, y ocupar el espacio que dejó es un reto muy grande. Juárez Hernández le apuesta a la unión del partido, a crear consensos para que cuadros de izquierda puedan ser candidatos populares y ganar algunos espacios en el Congreso. Está convencido de que el PRD puede dar batalla en el próximo periodo electoral, que puede conquistar a más sinaloenses. En su caso, buscará acercamiento tanto con las personas más experimentadas de este partido como con jóvenes. El PRD abre sus puertas para todos los ciudadanos que quieran luchar en pro de un mejor Sinaloa.