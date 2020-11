La Glorieta

Gastos en imagen. Ahora le tocó el turno al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano de “analizar” el Cuarto Informe de Labores del gobernador Quirino Ordaz. Christian Palacios Atondo fue un poco más allá de lo que dijeron sus antecesores en el tema, y criticó que, según él, el mandatario gastó más en publicidad y promoción de su imagen que en educación, en esta nueva modalidad. Sin embargo, fue “indulgente” al señalar que Ordaz Coppel hizo bien en invertir en obras públicas impactantes al enfrentar “el toro por los cuernos” de la pandemia del COVID-19. Por cierto, este día estaba previsto que el mandatario ofreciera un mensaje desde el Centro de Ciencias de Sinaloa, mismo que se canceló de última hora y se decidió que solo se trasmitirá por las principales televisoras locales. La impresión de los cientos de gafetes y otros documentos de acreditación que se imprimieron y se hicieron llegar a los medios de comunicación quedarán como eso, como un gasto inútil.

Las mujeres. Desde antes de que se conocieran los recientes lineamientos del INE en cuanto a paridad, las mujeres ya habían manifestado sus deseos de ocupar la gubernatura, como Imelda Castro Castro, que, en entrevista con EL DEBATE, dijo sin titubeos que quiere ser la primera mujer en gobernar el estado. Algunos columnistas y analistas políticos, de igual forma, han mencionado a la también morenista Graciela Domínguez Nava y a la priista Rosa Elena Millán Bueno, actual directora del Registro Público de la Propiedad del Estado. Suena, además, Rosy Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien se ha visto muy activa en su carácter de presidenta del DIF estatal. La diputada federal por Morena Yadira Marcos primero dijo que quería ser gobernadora de Sinaloa, luego desistió, y mejor dijo que iría por la presidencia municipal de Culiacán. Y su compañera de partido Merary Villegas también ha manifestado su interés por gobernar el municipio. Eso sí, todas las que han hecho pública su aspiración se dicen respetuosas de los tiempos y de sus partidos.

No le quita el sueño. Los lineamientos recientemente publicados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ordenan a partidos políticos postular a mujeres en siete de las 15 gubernaturas que se elegirá en 2021, no le quita el sueño a Movimiento Ciudadano. Mientras que el anuncio “alborotó la bitachera” y las mujeres sinaloenses que aspiran a un cargo de elección popular, específicamente el de la gubernatura del estado, ya empezaron a levantar la mano, el presidente de este instituto, Christian Palacios, afirmó que ellos van a participar con un hombre. Explicó que esta decisión se tomó pues ya se cubrió la cuota de género en siete estados, como lo pide el INE, y que MC ya definió a nivel nacional. ¿Será eso o será que están empeñados en postular a Sergio Torres Félix para que ocupe el tercer piso del Palacio de Gobierno?

Ninguneado. Lo poco que se conoce de este personaje es por algunos comentarios arrinconados en redes sociales y en algún portal. Lo que se dice de él es que no es la primera vez que reniega del PRI. Que ya en las pasadas elecciones del 2016 lo había hecho e, incluso, se dijo que se había afiliado al Partido Verde Ecologista de México en su búsqueda de una diputación local por la vía plurinominal. Al no obtenerla, según la versión, regresó al tricolor para presidir el grupo político del presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, llamado Fuerza Sinaloense. Ivanjov Valenzuela Pérez, quien fuera regidor justamente durante la Administración de Valdés Palazuelos como alcalde de Culiacán, convocó ayer a una conferencia de prensa para anunciar su salida de este partido y su inminente afiliación a Movimiento Ciudadano. ¿El argumento? Que se sintió “ninguneado” en su anterior partido al no ser postulado para ningún cargo de representación popular y que va tras el “cariño y comprensión” de Sergio Torres. Por lo pronto, el guasavense Emeterio López Carlón asume la presidencia de Fuerza Sinaloense.