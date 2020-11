La Glorieta

Candil de la calle, oscuridad de su casa. Mientras decenas de personas esperaban para pagar el predial, y la mayoría no guardaba la sana distancia, en el salón de cabildos el alcalde Jesús Estrada Ferreiro reprochaba a restauranteros que en un inicio no querían trabajar a la mitad de sus capacidad y también, aunque nada tenían que ver en el evento, en donde estaban varios integrantes del grupo Rotarios, aprovechó para despotricar contra los comerciantes. Los asesores del alcalde ya deben de intervenir y recomendarle que tiene que predicar con el ejemplo. Con lo que se vivió ayer en el patio del Ayuntamiento, el alcalde no tiene calidad moral para criticar a los establecimientos en donde no se cuida la sana distancia, ¿o se creyó lo que dijo al inicio de la pandemia de que a quien pagara el predial no le daba coronavirus? Parece chiste, pero no lo es.

Paridad. Tal parece que el gobernador del estado está asumiendo la paridad en su Gobierno, aunque sea en la recta final del mismo. Rosa Isabel Mendoza Camacho se convirtió en la segunda mujer, ayer, en asumir una secretaría estatal. La primera fue Maribel Chollet Morán, que asumió la de Pesca y Acuacultura, y, ahora, Rosa Isabel rinde protesta como titular de la de Desarrollo Sustentable. Ambas están sustituyendo a los anteriores titulares. Ahora, habría qué ver si rendirán resultados en estos meses que le queda a la Administración de Quirino Ordaz Coppel. Sobre todo, resultados a la sociedad.

Limpia y jalón de orejas. A propósito, dicen que Maribel Chollet Morán llegó haciendo limpia en la Secretaría de Pesca y Acuacultura, adonde llegó en sustitución de Sergio Torres Félix, el 10 de noviembre. Según versiones, ayer despidió a la directora del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, Leticia Serrano Sainz, quien había asumido el cargo en marzo pasado y que, de acuerdo a los estatutos, es el gobernador del estado quien decide los destinos de este organismo. Se rumora que hubo un jalón de orejas, y Maribel “reculó”. Pero, además, algunos empleados de esta dependencia denunciaron que los está obligando a firmar una renuncia voluntaria, cuyo texto deslinda de adeudos salariales a la Secretaría. Casi de manera paralela, la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado circuló un comunicado en el que informó que Chollet Morán tomó protesta a dos nuevos subsecretarios: Juan Ricardo Romero Peña y Carlos Noé Contreras Mendoza.

Descoordinados. La diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, María Victoria Sánchez Peña salió al paso para manifestar que la dirigencia nacional de su partido aún no les ha notificado la situación que guarda la famosa encuesta que se aplicaría en todo el país del 15 de noviembre al 15 de diciembre para definir aspirantes (no candidatos) para los principales cargos de elección popular que habrán de estar en juego en el 2021. Sánchez Peña comentó que aún no hay nada formal al respecto y se desconoce quiénes son los registrados para contender, según este proceso de medición popular. Incluso, su compañero de bancada Pedro Villegas Lobo se manifestó en el mismo sentido. Quizá estos legisladores deberían esperar un tiempo prudente pues, en caso de que hayan arrancado con dichas encuestas de posicionamiento, solo han pasado (hasta ayer) tres días.

Gran reto. Las autoridades municipales y estatales tendrán un gran reto en los días venideros, a propósito de las festividades navideñas y de fin de año. Sinaloa se ubica en el color amarillo del semáforo epidemiológico del COVID-19, y eso es suficiente para que, como sociedad, unamos esfuerzos para continuar con esta tendencia a la baja en cuanto a contagios de esta enfermedad, así que el reto también es para toda la población en general. Y máxime cuando el municipio sigue en rojo de este parámetro. Por eso, el llamado de Protección Civil municipal de desistir de estas reuniones, en voz de su titular, Francisco Vega Meza, es por demás pertinente y oportuno.