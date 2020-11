La Glorieta

Encuestas de Morena, una farsa. Nadie sabe y nadie sabrá quiénes están compitiendo en las encuestas de Morena. Por lógica, todos, y entre voces, sabemos que, supuestamente, Imelda Castro, Gerardo Vargas Landeros, Rubén Rocha Moya y Guillermo Benítez están dentro de esta contienda para ser el candidato idóneo a la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, no hay nada oficial. Ya lo dijeron los mismos morenistas: esa encuesta no se va a hacer, es pura simulación. La candidatura se va a definir por negociaciones. Eso de la encuesta que supuestamente empezó el 15 de noviembre es una farsa. Lástima que Morena siga en la simulación siendo el partido que está en el poder, y que a la población nos comparta un mensaje y una imagen que no es. Al momento, entre las negociaciones, Imelda Castro es la que va ganando. Ella es considerada por parte de muchos morenistas como la opción más conveniente. La senadora comparte con todos, no pertenece específicamente a ningún grupo político y es conciliadora. Con ella, podría mejorar la situación que prevalece en Morena.

Poca vergüenza. Silenciosa, más bien nula, ha sido la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en lo que va del casi concluido 2020. Luchadores sociales, entre ellos Luis Rosales Zagal, han llamado la atención a temas en los que se requería el actuar de la CEDH, y en que el recientemente reelegido presidente, Carlos Álvarez Ortega, ha dejado mucho que desear. La falta de medicamentos para niños con cáncer, la desaparición de estancias infantiles y de refugios para mujeres violentadas en el estado, la situación con desplazados por hechos violentos, la falta de protocolos de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado en la atención de los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar, entre otros, son solo algunas situaciones que el órgano encargado de la protección de derechos humanos no ha atendido, o lo ha hecho con mucha tibieza, que no ha dado resultados positivos. Pero, por supuesto, fue más fácil reelegir a Ortega que abrir de nuevo una convocatoria para elegir a un perfil que le gustara más salir a la calle a atender a las personas que estar en la comodidad de su casa u oficina.

Cuando todo se había calmado. A pesar de que los conflictos entre el Ayuntamiento y los locatarios del centro, que han venido arrastrando todo el año, aparentemente se habían controlado, no se sabe qué seguirá cuando los comerciantes se enteren de que el primer cuadro va a pasar sí o sí por un reordenamiento. Recordemos que, entre muchas molestias, los comerciantes reclamaban que no era momento para hacer experimentos en el centro histórico, sino que pedían que se esperaran a que se estabilizara la economía antes de hacer calles peatonales. Sin embargo, el director de Implan, Alberto Medrano, lo dijo claramente: la gente quiere calles peatonales, y el centro es de todos, no nada más de comerciantes. Será a inicios de año que comenzarán a hacer consultas ciudadanas para definir bien qué cambios se harán en la estructura vial, por lo que esperemos que los negocios se recuperen al menos un poco antes de que esto suceda, pero se prevén más enfrentamientos.

Muy tibios los regidores. Quien han mantenido una actitud muy pacífica ante algunas actuaciones del alcalde han sido varios regidores. Pese a que la Administración de Jesús Estrada Ferreiro están amedrentando a cientos de ciudadanos con el cobro del predial, mientras sostiene un pleito con los sindicalizados y una gran cantidad de organismos ciudadanos, la mayoría de los regidores simplemente ha callado. Quien se ha rebelado es Sergio Beltrán, ahora regidor por el PT; el del PAN, Eusebio Telles Molina, y en algunas ocasiones Robespierre Lizárraga Otero. Algunos ediles prefieren no decirle nada en público al alcalde para evitar los discursos de regaños de este, pero también deben recordar que no le pueden permitir todo.