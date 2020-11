La Glorieta

Ya tienen fecha. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) andaban desesperados por no conocer detalles de la famosa encuesta nacional de este partido político para perfilar candidatos en cada estado donde se realizarán elecciones el próximo año. Hace seis días, María Victoria Sánchez manifestaba que “aún no hay nada formal al respecto, y se desconoce quiénes son los registrados para contender en tal proceso”. Pedro Villegas Lobo secundó a su compañera local al decir que la metodología respectiva era desconocida. Tuvo que venir la legisladora federal Yadira Marcos a “apaciguarlos” y decirles, en un evento público, que dicho instrumento de medición se pospuso para el 27 y 28 de noviembre en cuanto aspirantes a las gubernaturas; mientras que para presidencias municipales y diputaciones federales aún no se definen fechas. Llama la atención lo que la también aspirante a ocupar el lugar que ahora ocupa Jesús Estrada Ferreiro en el Palacio Municipal refiere de las encuestas: lo ideal sería que no se contratara a una empresa privada para evitar actos de corrupción. ¿Sabrá algo?

Oxígeno y ahorro. Después de tres meses, el pasado fin de semana concluyó el programa de uniformes, calzado deportivo y útiles escolares de parte del Gobierno del Estado para las familias necesitadas. La producción entregada no llegó ni al 80 por ciento, según cálculos oficiales, lo que demuestra que la demanda fue menos este año, al “atravesarse” la pandemia y obligar a las clases virtuales. El secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, fue optimista al decir que no solo se beneficiaron los padres de los niños que recibieron estos artículos, sino la industria textil al generarse en ella 12 mil empleos. También mencionó a los productores y comerciantes de papel, en cuyo sector se crearon 5 mil puestos de trabajo. Cabe señalar que, este 2020, se incluyó la entrega de calzado para nivel preescolar.

Peatonalización errónea. Los locatarios del centro de Culiacán ya “pegaron el grito” con el proyecto de reordenamiento de este sector, pues, aseguran, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Planeación Urbana, mejor conocido como Implan, busca beneficiar a las grandes empresas. Es una competencia desleal, criticó Óscar Sánchez, líder de los pequeños comerciantes, al explicar que, con la pretendida peatonalización de las calles; es decir, cerrar las vías a los automóviles particulares y unidades del servicio de transporte público, los consumidores batallarán para llegar, y preferirán irse a los centros comerciales, donde existan estacionamientos y con mejores accesos viales. Por lo pronto, dijo, las calles divididas por maceteros ha provocado un gran congestión vehicular del centro, por lo que las personas evitan asistir a estos lugares. Por ello, pidió que se les considere en el proyecto de las autoridades municipales, concluyó.

La voz de la experiencia. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), en voz de su presidente, Ernesto Zazueta Zazueta, criticó la ley de protección animal en Sinaloa, y, de paso, levantó la mano y dijo presente para ofrecerse a coadyuvar en el perfeccionamiento de la misma. La experiencia y la capacidad del especialista sinaloense no está en duda, así que se debería considerar su ofrecimiento, el cual consiste, a decir de él, en poner a disposición de los legisladores que han presentado iniciativas sobre el tema a expertos de este organismo. Llama la atención el punto que subraya el columnista de EL DEBATE de la Ley de Protección y Bienestar Animal de Sinaloa (nombre completo y correcto) sobre la invasión de competencias con la legislación federal.

Se vende caro. Que analizar si va en alianza o no lo dejará al último, pues lo más importante es fortalecer la estructura, ha dicho Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense. De hecho, tienen los partidos hasta el 23 de diciembre para esta definición ante las autoridades electorales. En vía de mientras, se ha dejado ver, muy seguido, con Rubén Rocha Moya, ese que, en su campaña para senador, decía un día sí y el otro también, que la Universidad Autónoma de Sinaloa era el cuartel político del PAS y que prometía que acabaría con el cacicazgo político. Pero Cuen Ojeda, astuto, también “coquetea” con Juan Carlos Estrada, del PAN estatal. Eso sí, ya dijo el también empresario que, de darse una coalición, lo primero que haría es plantear las fortalezas de su instituto político para que sean tomadas en cuenta en la definición de las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular que se disputarán el próximo año 2021. Casi les dice: “Si quieren, bien; y si no, se lo pierden”.