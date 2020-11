La Glorieta

Candil de la calle. Mientras se vanagloriaba de haber donado 500 lámparas “de las viejitas” para alumbrado público al municipio de Elota, el presidente municipal de Culiacán tiene en oscuridad a la sindicatura de Culiacancito y varios sectores de la ciudad. Ayer, el síndico Cristian Pérez Román dijo que, aunque la instalación de estas luminarias está por concluir, por lo menos 25 ya no sirven, y que, a pesar de que el reporte ya lo hizo ante el Departamento de Alumbrado Público, tendrá que esperar un tiempo más. No es casualidad que estos artefactos, que le costaron una buena cantidad de dinero al Ayuntamiento, hayan resultado defectuosos desde un principio. Son muchas las denuncias de falta de operación en varios sectores de la ciudad donde están instaladas, donde simplemente los vecinos están a oscuras. Estábamos mejor con las lámparas de vapor de sodio (de las que donó Estrada Ferreiro), esas de luz amarilla que, incluso, tenían sensores para encenderse en cuanto caía el sol. Las de ahora, que usan un diodo emisor de luz (led), nomás no.

Reclamo. Antier, la diputada de Morena Francisca Abelló Jordá le recordaba a Quirino Ordaz Coppel que, en campaña, hace tres años, decía que sería un aliado de la mujer, lo que —según la legisladora— no ha cumplido. Ayer, el Partido de la Revolución Democrática, en voz de su secretaria general, Amada Hernández Madueño, le exigió al Gobierno, no solo estatal, sino al municipal y al federal, que destine recursos económicos y humanos para esclarecer y castigar las agresiones y los homicidios de mujeres en la entidad. Incluso, solicitó que sean diseñadas políticas públicas para prevenir los llamados feminicidios. Estas declaraciones han surgido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado antier, justamente cuando fue asesinada una joven empleada de una tienda de conveniencia en Mazatlán en un aparente asalto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ayudar a los que ayudan. Trabajadores y beneficiarios de instituciones de asistencia privada serán beneficiados con los servicios médicos y hospitalarios del Hospital Civil de Culiacán a bajo costo, luego de que la Junta de Asistencia Privada firmara un convenio con este nosocomio. El documento tiene vigencia hasta el 2020. Es un buen aliciente para quienes laboran en estos organismos, que, según cifras oficiales, son más 5 mil trabajadores más 4 mil 500 voluntarios, cuyas funciones principales, precisamente, son las de brindar atención y solución a problemas sociales, tales como en educación y salud, entre muchos otros. Bien por la presidenta de la JAP, Adriana Rojo Zazueta, y el director del Hospital, Sergio Irízar Santana.

La otra amenaza. Los empresarios en Sinaloa no solo tienen que lidiar con los problemas económicos que han derivado de la crisis de la pandemia por COVID-19. Ahora, ven como amenaza el cambio de Gobierno que se avecina, pues no existen leyes que garanticen un presupuesto para mantener el desarrollo económico de la región. El presidente de Codesin, Lauro Meléndrez Parra, puso el dedo en la llaga al manifestar su preocupación, la cual se sustenta, pues al carecer de una legislación en la materia, este organismo depende de los recursos del estado, específicamente de los impuestos que pagan los contribuyentes. Si estos son escasos, la operatividad del Consejo se minimiza. Pero el empresario farmacéutico fue más allá al señalar que, como gremio, deben cuidar su participación y mantenerse al margen del proselitismo político, pues si un candidato o un partido gana, y este no fue apoyado por el sector, puede haber represalias.