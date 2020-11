La Glorieta

Casi un cuarto después. Ayer hubo sesión virtual de cabildo “de último momento”, al mediodía, en la que, según el orden del día, trataron el tema de la dación de un terreno por parte de una empresa inmobiliaria al Ayuntamiento para saldar una deuda por concepto de predial. Hasta ahí todo marchó bien. El detalle fue que el área de prensa convocó no al cuarto para las doce, sino casi un cuarto de hora después de las doce. Esta invitación tardía y extraña provocó desconcierto y molestia entre los representantes de los medios de comunicación que pertenecen a un grupo de mensajería instantánea para fines precisamente de comunicación y convocatoria, cuyos reclamos brotaron inmediatos al mensaje que invitaba a este encuentro.

Que alguien le explique. El director de Protección Civil estatal, Juan Francisco Vega Meza, presentó su “Avances al cuarto informe”, en el que detalló las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado desde 2017. Entre atención a emergencias, sobre todo en situaciones de desastres naturales y de emergencia sanitaria, como la que hoy vivimos, el funcionario presumió que sus números dan cuenta de que sus buenas acciones, esas por las que les pagamos los contribuyentes, son mucho más que las que se hacían en el sexenio anterior. Habría que decirle a Paco Vega que la pandemia del coronavirus “explotó” apenas este año, y que la magnitud de ciclones, lluvias y otros fenómenos meteorológicos tienen magnitudes distintas cada temporada, y esto hace que la participación de Protección Civil se incremente.

Controversial reforma. Con la reforma a la Ley de Hacienda Municipal aprobada en la reciente sesión del pleno, los diputados y los ayuntamientos de todo el estado pretenden “cazar” a los grandes deudores ,y, según ellos, dejarlos sin posibilidades de que se amparen para no pagar predial. Lo lamentable es que, como ha señalado el legislador panista Jorge Villalobos, falta definir un esquema de recaudación eficiente para las arcas municipales. Específicamente, en el tema relativo a los campos de golf, que seguramente va a redundar en conflictos y controversias entre los empresarios de la región, lo que queda claro es que las inversiones, locales y extranjeras, no podrían sus ojos en Culiacán. Como si no fuera poco con lo que están pasando los empresarios y la sociedad en general por los efectos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19.

Silencio inexplicable. La diputada Francisca Abelló Jordá puso el dedo en la llaga al señalar que el trabajo del fiscal general Juan José Ríos Estavillo, de quien, dijo, siempre ha hecho mutis al reclamo de la sociedad que exige resultados, es deficiente. Al condenar el asesinato de una joven madre en un aparente asalto a la tienda en la que laboraba, en Mazatlán, la legisladora lamentó que este funcionario argumente confidencialidad en las investigaciones, y subrayó que las familias de los involucrados en este tipo de delitos deben estar informados: “Las autoridades nos están quedando a deber en cuanto a los asesinatos de mujeres”, externó la legisladora, que preside la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado. Solo como dato adicional: en otras entidades, cuando se cometen delitos de alto impacto social y de gran magnitud, el fiscal a cargo inmediatamente sale a informar a la sociedad en general a través de los medios de comunicación. Claro, sin dar muchos detalles, pues eso es parte de las investigaciones, no el silencio.

De una. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel cubrió, de una vez, dos puestos importantes que estaban vacantes, luego de que sus titulares los dejaran por razones diferentes. La Coordinación General de Asesores, que dejó acéfala Guadalupe Robles Hernández desde el 11 de noviembre, fue ocupada, ahora, por el exrector de la Universidad de Occidente Vicente López Portillo Tostado. En tanto que en Inspección y Normatividad, cuyo director falleciera de un infarto el martes pasado, llegó el economista Gabriel Gavica Sáenz. El mandatario aprovechó el tiro, y designó a Manrique Tapia Montoya como subdirector de esta misma dependencia.