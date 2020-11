La Glorieta

Crítica. El cierre de los comedores comunitarios afectó a cientos de familias vulnerables, a los pobres entre los pobres, y no hubo voluntad ni por parte del Gobierno estatal ni del municipal para rescatarlos, lamentan líderes sociales y beneficiarios. Lo más preocupante es que, en su informe, el alcalde diga que operan más de diez comedores, lo cual es falso, de acuerdo con personas que conocen bien el tema, porque si mucho están abiertos dos. Es inconcebible que por querer ganar popularidad se informe mal a la población y que los comedores se manejen como abiertos. Vecinos de algunas colonias ya se están preparando para no permitir que estos espacios en las colonias se conviertan en centros recaudadores, como les han informado. Si el Ayuntamiento hace esto, la imagen por demás deteriorada del alcalde Jesús Estrada Ferreiro se afectará más, porque va a cambiar la ayuda humanitaria por el cobro de impuestos, y en los sectores más vulnerables, en donde hay miles de desempleados y donde no ha llegado apoyo del Gobierno municipal.

Puras fallas. Como un gasto innecesario considera la ciudadanía el proyecto de la instalación de lavamanos en el centro de la ciudad, los cuales ya están deteriorados, por lo que no sienten que sea algo que el Ayuntamiento tenga que presumir como grandes acciones para combatir el COVID-19. Ahora también ven innecesario el gasto de las nochebuenas que están poniendo en el centro y en diversos puntos de la ciudad. En el centro, la belleza de las flores contrasta con los maceteros mal cuidados y deteriorados en los que las pusieron. Además, hay desconfianza, porque creen que el informe del gasto de estas plantitas va a estar superelevado. La ciudadanía prefiere que lo que se están gastando en nochebuenas mejor se transforme en apoyos alimentarios y de medicamentos a los sectores más vulnerables.

Para el otro año. Corre el tiempo, y los cientos de familias desplazadas en Sinaloa siguen sin un hogar donde reacomodarse, y no se ve que el Gobierno se mueva para ayudarles. Dos años después de que desplazados provenientes de Badiraguato llegaran a Culiacán, apenas se está negociando el terreno en el que les van a construir casas, y mientras, los de la sindicatura de Tepuche, al parecer, correrán con la misma suerte tras los hechos violentos que se desataron a mediados de este año. Han sido solamente apoyos de colchonetas y despensas lo que se les ha dado por parte de fundaciones y del Gobierno. Este último les ha fallado, primero en la seguridad, motivo por el que tuvieron que dejar atrás sus hogares, y después con garantizarles un lugar donde vivir a partir de ahora. No hace falta recordar cómo a los de Tepuche también les aseguraron que les iban a cuidar sus pertenencias; sin embargo, ya se vieron los saqueos en los hogares del ahora pueblo fantasma de Bagrecitos. Esperemos que por lo menos este 2021 les asignen un presupuesto digno para que les compren un buen terreno y viviendas.

Unidos contra la 4T. El deseo de sacar a la Cuarta Transformación del poder puede llevar a que el PRI y el PAN hagan una alianza, la cual ya casi es una realidad en Sinaloa. Aunque todavía no es formal, el PAN ya ha anunciado que estará yendo en coalición este 2021 con otros partidos, excepto Morena. Ya ha circulado en redes sociales que los próximos candidatos del PAN harán alianza con el PRI y con el PRD con el fin de hacerle competencia fuerte a Morena. Este tema estará dando de qué hablar en los próximos días, y las alianzas se fortalecerán más cuando se conozca el nombre de quienes contenderán por Morena, porque algunos cuadros de este movimiento están fuertes, pero otros tienen una imagen que se ha deteriorado tanto, que han decepcionado a muchos de los que les dieron el voto. También se espera la guerra de declaraciones por parte de líderes de Morena por la alianza que podrían hacer el PRI y el PAN.