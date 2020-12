La Glorieta

Cifras alarmantes. En lo que va de este año 2020, y hasta el 31 de octubre pasado, 19 mil 323 delitos de diversa índole fueron cometidos en Sinaloa, pero destacan los 620 homicidios dolosos y los 510 culposos. De estos últimos, según el Secretariado Ejecutivo Nacional, 507 fueron en accidentes viales. Es decir, las cifras de gente que muere asesinada es casi igual a la que fallece por algún accidente en el que esté involucrado un automóvil, un autobús, una motocicleta o una bicicleta. Lamentablemente, estos números subirán en unos días, pues el consumo de alcohol, combinado con el volante, es tradicionalmente motivo de luto en Sinaloa. Además, la ingesta de este producto ocasiona mayor violencia entre las personas, como advierte el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, pus asegura que en temporadas decembrinas recibe más llamadas o denuncias.

Violencia política. La representante de las mujeres del Partido del Trabajo en Sinaloa, Paola Camacho, estableció que las instituciones deben impulsar políticas y acciones destinadas a combatir la violencia contra la mujer de manera coordinada con colectivos de activistas y sus propuestas. Obviamente, la violencia política es una forma de agresión hacia las féminas, y resulta pertinente la declaración de la petista, luego de que Paola Gárate Valenzuela, directora del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, haya sido violentada el domingo pasado, y nada menos que por su partido, el Revolucionario Institucional, pues, durante el Consejo Municipal —según ella—, no fue tomada en cuenta para abanderarla en un puesto de elección popular. Es decir, fue ignorada y humillada, y eso es un acto reprobable.

Designación interna. La diputada federal Merary Villegas se pronunció por que sean contratadas encuestadoras privadas en el proceso interno de Morena para definir candidatos a puestos de elección popular que estarán en juego en 2021, porque —según ella— ayudaría a tener mayor credibilidad y respaldo al contar con diversos resultados, y no únicamente con los que tenga la Comisión de Elección de este partido. Esta postura contradice, totalmente, a la de su compañera Yadira Marcos, quien en su momento consideró que para evitar actos de corrupción, específicamente la posibilidad de que los candidatos paguen para lograr preferencias, no deberían contratar empresas encuestadoras externas y ajenas a la Comisión de Elección de Morena. Sea cual fuere el mecanismo de designación y los resultados, los cuales serán conocidos hasta el 30 de enero próximo, seguramente generará muchos desencuentros y malestares entre los no favorecidos.

Tiempo completo. Mientras Juan Alfonso Mejía, titular de la Sepyc, posaba para una foto en el edificio que alberga a la Secretaría de Educación Pública federal, en la Ciudad de México, para decir que estaba en ese recinto junto a integrantes del Movimiento de Escuelas de Tiempo Completo gestionando recursos para este programa, más temprano que tarde los afectados en Sinaloa tomaron el Palacio de Gobierno para exigir, precisamente, el pago de compensación salarial por horario extendido. Ahora, los quejosos quieren ya una respuesta favorable por parte de la Administración estatal. Quirino Ordaz Coppel dijo que el Gobierno federal había autorizado el recurso correspondiente durante diciembre, así que los maestros exigen que sea el mismo mandatario estatal quien los reciba y les asegure que los pagos serán realizados. Lo que piden es relativo a 66 días.

Buenos números. El Ayuntamiento de Culiacán presumió que, durante la temporada del Buen Fin 2020, ha logrado recaudar 60 millones de pesos por concepto de predial y otros impuestos, cuyo atractivo fue el descuento en multas y recargos que los contribuyentes aprovecharon. Sin embargo —dice la tesorera Issel Guillermina Soto González—, esperan que esta cifra aumente al hacer el corte final. Por otro lado, la funcionaria manifestó que esta cantidad recaudada no es suficiente para resarcir los 80 millones que no colectaron debido a la crisis económica que ocasionó la pandemia por el COVID-19.