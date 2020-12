La Glorieta

Júbilo moreno. Todavía no concluía la reunión con Mario Delgado, ayer, cuando Yadira Marcos posteaba en sus redes sociales que estaba “palomeada” para participar en la encuesta interna de Morena para definir candidato/a a gobernador/a en Sinaloa. Incluso, invitó a la sociedad sinaloense a votar por ella en la encuesta que habrá de definir al candidato o candidata para la gubernatura del estado. El Químico Benítez también usó sus redes sociales para presumir que en ese encuentro buscaron los mejores acuerdos en beneficio de los sinaloenses. Rubén Rocha Moya envió fotos grupales del encuentro con Delgado, presidente nacional de este partido, así como con los demás sinaloenses convocados en esta reunión, a la que no fue convocado Gerardo Vargas Landeros, quien también utilizó estos espacios cibernéticos para dar a conocer que, de manera arbitraria, la Comisión Nacional de Morena no lo invitó a esta reunión, y para reiterar que, aun así, se inscribirá para participar en la famosa encuesta interna.

Error tras error. Una ciudadana de Culiacán que al ser multada por conducir a una velocidad mayor a la permitida en algún sector de la ciudad, e intentar pagar en línea dicha falta, se encontró con que el folio que ingresó para dicho trámite le arrojó datos erróneos: número de placas diferentes a las de su unidad y que el motivo de su sanción era por manejar ebria. Craso error que evidenció, de pasada, la falta de tacto de las autoridades correspondientes, pues se trata de un cambio en el sistema de pago en línea, que la Dirección de Ingresos Diversos del Ayuntamiento implementó hace unos días y que, ni por asomo, lo ha dado a conocer. De hecho, esto último lo explicó, temeroso y dudoso, el coordinador del Tribunal de Barandilla, Misael Obregón González, mientras que la tesorera municipal, Issel Guillermina Soto González, “muy quitada de la pena” dijo que desconocía el tema, y le echó la bolita a dicho Tribunal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se la aventó buena. Horas después de haberse hecho pública la reunión que sostuvo con motivos políticos en la Ciudad de México, y en pleno horario laboral, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, “avisó” que se ausentaría de sus funciones públicas, de las 18:30 horas del martes 1, a las 11:30 del miércoles 3 de diciembre (habría que revisar sus boletos de vuelo y su itinerario). En un oficio, cuyo destinatario es el Ayuntamiento de Culiacán, informa que la batuta del municipio, en su ausencia, quedaba a cargo del secretario Othón Herrera y Cairo. Quizá el documento en mención sí haya sido presentado a quien correspondiera, en el Palacio Municipal, pero a los medios de comunicación llegó casi a las 20:00 horas de ayer. No es la primera vez que el Ayuntamiento informa a destiempo. Hace unos días, doce minutos después de haber iniciado una sesión de cabildo, el área de prensa convocó a los medios de comunicación, lo que le costó reclamos y señalamientos al personal de esta área.

Consumo local. Es muy válida y acertada la invitación que hace la subsecretaria de Planeación Económica del estado, Morayma Yaseen Campomanes, a apoyar al comercio local, máxime en estos tiempos de dificultades económicas para todos. Lo que se pretende, mediante la campaña “Navidad consume Sinaloa” es reactivar la economía de los establecimientos comerciales en todo el estado para realizar las compras navideñas y, de paso, que la generación de empleos estable se vaya impulsando también. A este llamado se sumó el titular de la Secretaría de Economía, Javier Lizárraga, al convocar a consumir productos y servicios, creados y confeccionados en Sinaloa. Mención aparte merece el esfuerzo por promover el comercio electrónico en esta temporada.