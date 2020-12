No fue la vencida. Algo tiene Culiacán que no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador pues, por tercera ocasión, canceló su visita. La primera vez, que no alcanzó a llegar a Sinaloa, el 7 de noviembre, de última hora cambió de planes al presentarse en su natal Tabasco, una situación de emergencia por las lluvias e inundaciones. Luego, el 18 de ese mes, lo volvió a hacer; y aunque en esta ocasión sí pisó el sur del estado para supervisar e inaugurar obras, la agenda que tenía en esta ciudad, para hoy domingo, se suspendió. Dueños y directivos de la plaza comercial La Explanada, en el sector sur, se quedaron con un palmo de narices; también políticos morenistas, sobre todo los aspirantes a un puesto de elección popular que querían demostrar cercanía con el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional. Ahora sí que la tercera no fue la vencida.

Informe campañezco. Días antes de que el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, presentara su segundo informe de labores, el regidor panista Eusebio Telles Molina, uno de los pocos que ha confrontado al alcalde, en su papel como oposición había adelantado que el discurso de este era campañezco. Y no se equivocó. La importancia e influencia de la Cuarta Transformación y del “líder de esta gran nación, Andrés Manuel López Obrador”, fue parte de la arenga oficial el viernes, en el teatro griego del Parque 87. Afirmaciones como un total combate a la corrupción en todas las esferas de su Gobierno, estuvieron presentes en la voz de Estrada Ferreiro todo el tiempo. De hecho, minutos antes de comenzar este evento protocolario, fue abordado por los representantes de los medios de comunicación, a quienes les manifestó que, como aspirante a la gubernatura del estado de Sinaloa, no temía ser presa de golpeteo político en su contra, pues no debía nada. Incluso, en este encuentro previo y fugaz con los periodistas, logró sacar risas y carcajadas cuando sentenció: “Y si me quieren hacer más memes con eso, pues que los hagan; total, famoso ya me hicieron”.

Náufragos del Gobierno. Los priistas que gobiernan el estado o que representan a la sociedad evidencian cada vez más sus aspiraciones políticas. Ayer, el diputado priista Sergio Jacobo Gutiérrez, en su carácter de presidente de la Fundación Colosio, despotricó contra el Gobierno federal y aduló al suyo, que representa Quirino Ordaz Coppel. Dijo que la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el sector pesquero ha provocado una enorme crisis, pues los trabajadores del mar se encuentran sumidos en deudas. Jacobo Gutiérrez se reunió con pescadores en el campo pesquero La Reforma, Angostura, donde, en contraste, afirmó que el mandatario estatal ha sido solidario y comprometido al crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura y establecer un programa estatal (propio) de empleo temporal para este sector. Habría que preguntarle directamente a los afectados si en verdad se sienten “ahogados” por culpa del Gobierno federal, y “rescatados y a salvo” por el estatal.

Juntos, pero no revueltos. Los eventos de ayer en un hotel de la ciudad de Culiacán, que encabezaron el PRI, por un lado, y el PAN, por otro, fue asumido como un mensaje que confirma que la alianza política entre ambos partidos se concretará para dar la pelea en las elecciones venideras. Mientras que el tricolor celebraba su primer diplomado sobre Liderazgo Positivo, el blanquiazul llevaba a cabo un taller de Capacitación Política y de Emprendimiento en la Mujer. La organizadora de este último, Giovanna Morachis Paperini, en su papel de secretaria de Promoción Política de la Mujer, aseguró que ambos eventos se organizaron sin conocerse uno del otro y sin otras intenciones que no fueran la capacitación interna. Entonces, la pasarela de integrantes de ambos partidos en los pasillos externos de los salones del hotel modelando sendos chalecos o chamarras azules unos, rojas otros, también fue coincidencia. En vía de mientras, Morachis Paperini adelantó que el próximo jueves 10 la Comisión Permanente de Acción Nacional celebrará su sesión para decidir si irán en alianza o no con otro partido.