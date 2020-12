La Glorieta

Pleito. Agarrados hasta con la cubeta andan en redes sociales los seguidores de los aspirantes a la gubernatura por Morena. Cada uno dice que su candidato es el mejor, y se dedican a descalificar a los otros. No ponerse de acuerdo entre los aspirantes provoca que los integrantes del movimiento se dividan cada vez más y que cansen a las personas que no son afines a ellos. Lo cierto es que quieren la gubernatura algunos cuadros que tuvieron la oportunidad de hacer mucho por sus municipios o por sus distritos, pero que no han hecho mucho y han dejado desprotegidos a quienes los llevaron al poder. La mayoría de los aspirantes tiene meses haciendo campaña, pero por más que han buscado simpatías entre la población, son muy pocos los que están logrando despuntar. Deben estar conscientes de que ahora ya no la tienen fácil en las urnas. Al no estar Andrés Manuel López Obrador en las boletas, tendrán que trabajar más para darse a conocer y convencer a los miles de sinaloenses que han dejado solos en la pandemia de votar por ellos. Entre los pleitos internos y la falta de apoyos a las personas vulnerables, algunos de los que ocupan cargos y ahora son aspirantes a la gubernatura por Morena han decepcionado a muchos sinaloenses.

Que no se emocione mucho. Luego de registrarse como aspirante a la encuesta para ser elegida como la candidata a la gubernatura de Sinaloa, Yadira Marcos anda pero muy activa. Trae buena campaña en redes sociales y trae buena cercanía con los medios de comunicación promoviendo el voto a su favor, a diferencia de otros candidatos, que, muy tranquilos, están enfocados en seguir con las negociaciones para ser los elegidos. Sin embargo, aun cuando van a ser aplicadas encuestas y que pudiera pensarse que estas darán el gane a quien le den más votos, muchas voces dicen que ya se sabe quién es el candidato, y eso de la encuesta no servirá mucho. Así que no se debería emocionar mucho Yadira Marcos, porque se puede quedar vestida y muy alborotada, sobre todo porque no goza de la popularidad entre los agricultores, quienes se sienten traicionados por ella. Además, Yadira es muy poco conocida.

Mucho ruido y pocas nueces. Muy contento y presumiendo sus supuesto logros estuvo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro durante su informe por su segundo año de Gobierno. Lo dicho no les pareció correcto a los representantes de algunos sectores, entre ellos a Diego Castro, integrante de la Cámara de Comercio, quien aseguró que Estrada Ferreiro es “puro ruido y pocas nueces”, pues se echó muchas flores, pero tiene olvidado el sector económico, reprochó que uno de los logros que presumió fue la eliminación de Ceprofies, lo que era un gran apoyo para los empresarios. De acuerdo con el empresario, los ciudadanos no han visto un buen desempeño por parte de Estrada Ferreiro, por lo que su discurso está en otra realidad. En los últimos días, y con sus deseos de ser candidato a gobernador, se ha visto otro Estrada Ferreiro, uno más amable y que busca ser simpático. Ya se ha tomado fotografías acariciando un perro y asando carne, estrategia que no le funcionará entre los comerciantes, a los que no ha apoyado y que afectó con el cierre de calles; con las familias a las que les ha cerrado sus negocios ni con tantos sectores con los que se ha peleado. En su informe presumió mucho, pero en realidad ha hecho muy poco.

Abrir y cerrar de ojos. Perecía ser ayer cuando comerciantes de tianguis estaban en constantes manifestaciones por la reapertura de estos espacios. Poco a poco se han abierto, faltando ahora solamente dos tianguis de abrir en Culiacán, uno de ellos, al parecer, ya autorizado. Sin embargo, es increíble que los comerciantes tengan que rogarle a la ciudadanía que asista con las medidas sanitarias, como usar cubrebocas y no llevar niños ni ancianos, porque las personas no son conscientes de lo que deben hacer para cuidar su propia salud. Si no son seguidas las medidas, se corre el riesgo de que vuelvan a cerrar.