Más caro el caldo... Los productores agrícolas reconocen que quemar llantas en los cultivos no ayuda a proteger a estos de las heladas; al contrario, afecta la salud de la población aledaña a las parcelas y contribuye al cambio climático, que tanto daño hace al planeta entero. El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, hizo un llamado a los agricultores a evitar esta práctica, aunque falta ver si en realidad acatan dicho exhorto, sobre todo cuando no hay sanciones severas ni leyes que prohíban esta mala costumbre. Ya se ha visto esta resistencia cuando, por más llamadas de atención y sanciones irrisorias que haya, la quema de soca en los terrenos agrícolas al fin de los ciclos de siembra se sigue presentando a lo largo y ancho del estado.

Desmentido. En un boletín oficial, el Ayuntamiento de Culiacán daba a conocer la suspensión de los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe en la Lomita debido a la pandemia del coronavirus. El documento fue atribuido al secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, que aseguraba que esta suspensión fue coordinada con las autoridades eclesiásticas. Con lo que no contaba el funcionario municipal es que la propia Iglesia católica saldría a desmentirlo, pues el vocero de la diócesis de Culiacán afirmó que desconocía la decisión del Ayuntamiento de suspender actividades los días 11, 12 y 13 en la Lomita. “Aún se estaba en pláticas”, expresó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes muertos... Pareciera que la sencillez no es un atributo del ser humano promedio. Es una condición natural competir entre sus semejantes en cualquier situación. No se diga en cuanto a la moda, pues siempre se ha preocupado por vestir bien, incluso mejor que quienes lo rodean. Y este glamour lo han trasladado y adecuado a las medidas de protección sanitarias, pues, desde que fue declarado necesario el cubrebocas (no obligatorio) para evitar la propagación del COVID-19, el ingenio y la creatividad de los comerciantes se pusieron a la orden del día. Desde marcas que ni en sueños elaborarían este instrumento hasta telas y materiales que en nada ayudan a contener el virus es lo que se usa. Pero ya la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa hizo un llamado a la población a comprar y adquirir cubrebocas, guantes y cualquier otro insumo quirúrgico que cumpla con los requerimientos de salud en lugares establecidos, como farmacias y supermercados.

Ahora sí. Tuvo que convocar a una conferencia de prensa para asegurar que ella es la única que cuenta con el respaldo de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional. En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la diputada federal Yadira Marcos dijo que ha iniciado un recorrido en todo el estado para presentarse con los integrantes de este partido y replicar el compromiso que hiciera con sus compañeros aspirantes a la gubernatura de Sinaloa de respeto y tolerancia entre ellos, así como de apoyar al que resulte triunfador de la encuesta interna y asumir la candidatura por este puesto de elección popular. Ahora sí la legisladora anda dándose baños de pueblo.

Pasión. Los empresarios también tienen su corazoncito político. Es el caso de Carlos Enrique Vega Pereda, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Culiacán, quien ayer levantó la mano y dijo que se registrará para ser tomado en cuenta por Morena para que lo considere en su encuesta interna de selección de candidatos para la presidencia municipal de Culiacán. Vega Pereda se convierte, así, en el primer aspirante sin militancia en este partido que manifiesta sus deseos de ocupar dicho puesto. Cuando ganó la presidencia de la Canaco, en el año 2010, el empresario fue cuestionado por Enrique Almada Crisantes, que también buscaba este cargo, pues aseguró que hubo irregularidades en dicho proceso. Luego, durante el 2012, Carlos Vega sufrió el asesinato de su director jurídico, Jorge Ismael Borrego Amador.