Tercera vía. Mucho se ha dicho sobre las posibles alianzas partidistas que habrán de consolidarse para este proceso electoral, cuyo arranque está a la vuelta de la esquina: 15 de diciembre. Algunos dirigentes han dejado entrever que irían con uno o con otro. Incluso, los propios aspirantes, en el ánimo de “jalar reflectores”, han dado indicios de cualquier posibilidad en este sentido. Lo cierto es que, en lo que toca a Movimiento Ciudadano (MC), que mucho se dijo que haría coalición con el PRI, ahora, en voz de su recién estrenado delegado estatal de MC, Roberto Cruz Castro, negó categóricamente tal intento. De hecho, y como parte de su compromiso, dijo que demostrará a los sinaloenses que este, su instituto político, es una alternativa viable, como no lo es “PRIAN ni Morena”; ni tampoco el PRD, agregó. Pero lo que no dijo el expanista es que sí pudieran estar “cocinando” un pacto con el Partido Sinaloense, cuyo dueño, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ya se está convirtiendo en el eterno candidato a gobernador de su partido, “porque la gente se lo pide”. Ya se verá si esta alianza se concreta, y se verá también quién le dejará el camino libre al otro como candidato a gobernador: si Sergio Torres a Héctor Cuen o viceversa.

No es la misma. Y mientras en Culiacán los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe en la Lomita fueron suspendidos por parte de las autoridades municipales (no por las eclesiásticas), en el vecino municipio de Mocorito, los habitantes de la cabecera participaron en una misa de acción de gracias para conmemorar el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que ofició nada menos que el propio obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona. Si bien es cierto que allá esta celebración fue al aire libre y los festejos en forma fueron cancelados, precisamente cuidando las formas de prevención sanitaria, aquí, en la capital del estado, no es posible organizar algo similar por la sencilla razón de que, proporcionalmente, la densidad poblacional no es la misma, como tampoco el índice de contagios y de fallecimientos por COVID-19. Aunque el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III en la Región del Évora, Luis Víctor Velazco Zayas, durante su participación en la octava sesión extraordinaria de cabildo, en Mocorito, ayer, advirtió que con la alta movilidad ciudadana aumentan los riesgos de contagios.

Ya es hora. Tiene razón el dirigente juvenil del Partido del Trabajo, Humberto Aramberry, en señalar que, históricamente, a los jóvenes se les ha subestimado su capacidad y fuerza para gobernar, y que los partidos políticos deberían, ahora, implementar medidas de participación ciudadana juvenil, con las cuales más jóvenes puedan ser protagonistas en los Congresos locales, en el federal y los cargos de elección del Poder Ejecutivo. De hecho, realmente hay pocas políticas públicas dirigidas a este sector de la población, y las que hay, no son claras en cuanto a su participación en la construcción de la democracia y del Estado de derecho. Por ello, y en estos tiempos de cambio, en que diversos grupos de la sociedad están reclamando, con éxito, sus espacios, los Gobiernos deberían voltear a ver la capacidad de la juventud.

Cambio de sede. El Ayuntamiento de Navolato está por cambiar su sede al nuevo edificio, ubicado en las inmediaciones del ingenio azucarero, muy cerca de la carretera a Navolato. De hecho, el presidente municipal Eliazar Gutiérrez habría dicho que al finalizar este año empezarían a mudarse algunas oficinas. Sin embargo, se antoja difícil que sea en los próximos días cuando se hagan los movimientos, pues el inmueble ha sido vandalizado durante mucho tiempo, y la reparación de los daños, cuyo costo es de 7 millones de pesos, durará un poco más. Tan solo la construcción, desde abajo, duró cuatro años (del 2012 al 2016), más otros cuatro sin uso, debido a problemas con la tenencia de la tierra en ese lugar. Por esta inutilidad y por el color del edificio logró conocerse como un auténtico elefante blanco. Uno de los argumentos del alcalde es que el actual inmueble ya resulta insuficiente en cuando a espacio y funcionalidad, y es cierto. Pero también es verdad que están descuidando el inmueble donde están actualmente, histórico, por cierto.