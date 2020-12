La trae volteada. De plano que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, trae la suerte volteada en su contra. Un día es blanco de señalamientos y acusaciones por su desempeño como funcionario, y al otro también. Han sido varios personajes y actores políticos los que han opinado negativamente sobre sus dos años de labores, sobre la desaparición de los comedores comunitarios o sobre la compra de su lujosa camioneta, pero su comportamiento hacia y contra las mujeres es lo que lo ha dejado más mal parado, sin lugar a dudas. Primero fue con la síndica procuradora Sandra Martos Lara, aunque ya concluyó en buenos términos, y ahora contra la regidora morenista Adriana Yareli Sánchez, quien también lo ha acusado de ejercer violencia política en su contra. Este episodio fue retomado ayer por la magistrada de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela del Valle Pérez, al impartir una conferencia virtual, organizada por el IEES, en la que expuso casos de micromachismo. Agregó que este tipo de violencia en razón de género es casi imperceptible, y un ejemplo de ellos es la actitud de Estrada Ferreiro para con Sánchez Sánchez. La funcionaria judicial concluyó que, en este caso, sí se ejerció violencia política, aunque el munícipe no lo acepte y vaya más allá al declarar que la víctima es él.

¿Cuál COVID? Por cierto, la síndica procuradora del municipio de Culiacán, Sandra Martos Lara, estará presentando este día su Segundo Informe de Labores en un evento público y presencial en el patio del Ayuntamiento, a las 17:30 horas. Y aunque en la invitación girada ayer a los medios de comunicación no se informa (como se estila últimamente en este tipo de documentos) que el evento se desarrollará con las debidas medidas sanitarias, se asume que así será, sobre todo porque la funcionaria viene de una convalecencia prolongada tras haber contraído COVID-19, en una racha en la que hubo varios contagios en Palacio Municipal, incluido el del secretario, Othón Herrera y Cairo. De hecho, su primera aparición pública después de haber superado este padecimiento fue durante la presentación del Segundo Informe de Labores de su jefe, el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, aquella tarde fría del pasado viernes 4 de diciembre.

Justicia para Chuchito. El colectivo Huellitas con Causa convoca para mañana a asistir a la sala del juzgado (por los rumbos del Semefo) que lleva el caso aquel tan sonado del perrito Chuchito, agredido y violentado física y sexualmente, y que falleció en mayo pasado. La convocatoria dice textual que “en el uso de nuestro derecho de expresión y mostrar nuestro rechazo en contra de un resultado no favorable en el caso Chuchito, quien guste acompañarnos a la audiencia del día de mañana viernes 11 de diciembre del 2020 en horario de 11:00 a. m. para hacer constar que no estamos de acuerdo con la sanción para el agresor como ‘reparación del daño (económica)’ como medida alterna y evitando la sanción judicial”. Los convocantes piden que acudan con carteles exigiendo justicia para el can asesinado, y respetar las reglas de la audiencia; es decir, no hablar, no participar y, desde luego, atender las medidas preventivas por el COVID-19.

Cambios en el Teesin. Guillermo Torres Chinchillas dejó la presidencia y magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el pasado martes 8, luego de haber concluido su periodo como tal, junto a su compañero Diego Fernando Medina Rodríguez. De cinco magistrados, los tres restantes decidieron que Maizola Campos Montoya asumiera la presidencia de manera interina, mientras que el Senado designaba a los dos restantes. La “emoción” no le duró mucho a Campos Montoya, pues, ayer mismo, la Cámara Alta hizo lo propio, y nombró a Aída Inzunza Cázarez y a Luis Alfredo Santana Barraza como los nuevos integrantes del pleno del Teesin. Aída, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la LXIII legislatura, es hermana de Enrique Inzunza Cázares, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En tanto que Santana Barraza, exdirector coordinador jurídico de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, es una persona muy cercana al empresario Manuel Jesús Clouthier Carrillo, con quien ha desempeñado varios cargos y funciones en su etapa política.