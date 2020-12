La Glorieta

Crueldad hacia adultos mayores. Mientras el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, sigue “escondido”, muchos adultos mayores están sufriendo un viacrucis para que los inscriban al programa 68 y Más, ya que, tras exponerse al salir de sus casas para ir a las oficinas del Bienestar, al llegar les dicen que no los pueden inscribir porque no hay formato. Algunas personas ya han acudido hasta en tres ocasiones, y eso les ha ocasionado muchas molestias y pérdidas de recursos, porque vienen de poblados de “raite” o pagan taxi. Lo más lamentable es que no hay quien les dé una explicación de lo que está pasando y tampoco quien les dé solución. Montes Salas, quien meses atrás andaba en campaña, razón por la que tuvo muchos problemas entre los diversos grupos de Morena, no ha aparecido de forma pública en bastantes semanas. Ahora, muchos sinaloenses consideran que ese cargo de superdelegado le quedó demasiado grande, y urge que en Sinaloa ya se ponga en este puesto a alguien que tenga ganas de trabajar.

Sin despuntar. Quien sigue sin poder ganar simpatías y continúa teniendo el rechazo de muchos culiacanenses y de los trabajadores del Ayuntamiento es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Con tal de ganar simpatías, el alcalde también anunció que les subirá el sueldo a los trabajadores de confianza, que si bien esto es justo, es una obligación de los gobernantes dar buenas condiciones laborales a sus trabajadores. Además, él no está dándoles nada de su bolsa, y muchos de los trabajadores se han ganado ese aumento de sueldo a pulso, y que a decir no será nada comparado con el incremento que el alcalde le otorgó a principios de año a sus funcionarios consentidos, que fue de un 30 por ciento. Mientras queda bien con algunos trabajadores, queda mal con otros. A decir de algunos sindicalizados, ya no soportan la actitud prepotente y agresiva del alcalde y de algunos de sus funcionarios, por lo que, de estallar la huelga el 6 de enero, una gran cantidad de sindicalizados sin dudar apoyarán a su líder, Julio Duarte Apan, a quien el alcalde se ha dedicado a desprestigiar en vez de sentarse a negociar. El alcalde se cree dueño de los sindicalizados, cuando estos son trabajadores de los culiacanenses, no de él, y eso se le olvida de forma muy continua.

No hallan cómo. Falta muy poco para que el periodo de registro de las coaliciones de partidos políticos termine, y el PRI y el PAN parece que no se ponen de acuerdo. Ya lo dijo el eterno candidato a la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda: “Ni ellos tienen candidatos ni se ponen de acuerdo, así cómo quieren hacer coaliciones. Mejor nos vamos solos”. Y sí, el último pronunciamiento que hizo Juan Carlos Estrada, presidente estatal del PAN, parecía una grito desesperado y una llamada de atención para que ya se concretara la coalición. La realidad es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha elegido a su aliado, si es de Morena o si es del PRI. Obvio, en la apuesta de ganar la elección. Esa indecisión provoca descontento en el priismo y desesperación para que el PRI diga ya, sí o sí, y repartiera sus cartas. Se vienen elecciones muy competidas y complejas, sobre todo impredecibles, y estos partidos tienen nerviosos a muchos de sus militantes y aspirantes a cargos de elección.

Proceso electoral sin dinero. Se viene uno de los procesos electorales más complejos. Será todo un reto para el IEES organizar unas elecciones en medio de una pandemia de COVID-19, y será todo un reto para los partidos hacer campañas, aunque algunos, sin importarles, han realizado recorridos y hecho reuniones donde hay comida y regalos. En fin, independientemente de ello, el reto es grande; y sin dinero, aún más. Históricamente, el IEES se la ha llevado pidiendo más recursos, y el Ejecutivo estatal no lo atiende. Ahora le redujo la mitad de lo que pidió: 200 millones de pesos, bajo el argumento de que las elecciones no deben ser tan caras. Entendemos que la pandemia obligó a realizar recortes presupuestales en todos los ámbitos, pero uno de los cuestionamientos es: ¿cuánto cuesta la democracia, gobernador?