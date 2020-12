Humo blanco. Hoy saldrá humo blanco de la casona ubicada en Chihuahua 216, de la colonia Roma, anterior casa de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, citó a los catorce aspirantes a gobernador de Sinaloa que, previamente, aquel sábado 5 de diciembre, se registraron para la encuesta interna de este partido político. Son diez hombres y cuatro mujeres de los que saldrá elegido/a uno/a para que represente a este instituto como candidato para el próximo proceso electoral 2021. Seguramente, este día también haya varios con premio de consolación en sus manos, para hacerlo efectivo a partir del 6 de junio del próximo año.

Sí, pero no. El nombre de Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, salió a relucir la semana pasada, cuando se rumoraba que Jesús Valdés Palazuelos dejaría la dirigencia estatal del PRI para asumir la candidatura a algún cargo de elección popular. La versión fue en el sentido de que Madrid Pérez ocuparía la batuta del tricolor, para lo cual abandonaría la dependencia estatal. Por segunda ocasión en tres días, Valdés Palazuelos negó tal posibilidad, pero aclaró que no estaba cerrado a una candidatura: “Siempre y cuando fuera de unidad y con posibilidades de ganar”. Ahora, el novel funcionario emula a su líder partidista, y, en entrevista para esta casa editorial, expresa que no va a renunciar a la Sedeso, pero dice que estará atento a cualquier invitación “para poder tomar cualquier decisión”, ya que aspira a trascender.

“Lucha social”. Apenas el lunes pasado, el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Samuel López Angulo, reportaba que no había afectaciones en los cultivos en el estado debido a las heladas, y que incluso las expectativas eran de tener buenas cosechas para fin de año. Ayer, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezados por Silverio Díaz, estuvieron en el Congreso del Estado y en Palacio de Gobierno buscando apoyos para sus siembras siniestradas en los municipios de El Fuerte y Ahome. El reclamo de Díaz es válido, sobre todo porque aduce que está a favor de grupos vulnerables de esta zona de la entidad, donde principalmente viven de la agricultura temporal. Pero llama la atención su discurso, pues sonó más a cualquier otra cosa, menos a lucha social. “Después de dos años de haber llegado al Congreso, muchos diputados de Morena no han entendido la forma de legislar. No han atendido demandas tan sentidas como la asignación de presupuesto para programas que atienden a sectores vulnerables”.

El bienamado. Luego de aparecer en la encuesta de EL DEBATE, en la que resalta que es el personaje político más conocido en Culiacán (y, de paso, refiere que un 34 por ciento de los encuestados tiene una mala referencia de él), el alcalde Jesús Estrada Ferreiro opinó que este instrumento de medición está bien hecho, aunque al final lo demeritó. Lo que le da gusto —dice— es que, los que quisieron perjudicarlo, lo hicieron famoso. Tan famoso, que ahora piensa en la posibilidad de gobernar al municipio más grande de Sinaloa por otros tres años. De hecho, asegura que cuenta con el cariño de sus gobernados y con el aprecio en su partido: Morena. Dice que, en las calles, nadie le grita groserías o majaderías; al contrario, solo recibe muestras de apoyo que rayan en la idolatría. Esa, considera, es la mejor encuesta, la que lo mide en las calles. De plano el presidente municipal de Culiacán tiene la autoestima muy alta.

Andan con todo. No cabe duda de que el ingenio culichi es ilimitado, y más cuando el ocio es el detonante. Prueba de ello son las noticias falsas que circularon desde anteayer, y que fueron atribuidas al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. La primera noticia falsa fue que en estas fechas se implementaría la ley seca, y, para ello, los hackers usaron un video del mandatario que fue cerrado el 13 de abril, cuando con motivo del incremento de la pandemia declaraba esta medida prohibitoria. Tuvo que salir el propio Ordaz Coppel a aclarar el punto y a asegurar que sí habrá venta de bebidas alcohólicas en estas fechas navideñas, y llamó a extremar las medidas sanitarias propias del COVID-19. Ayer volvieron a hacer lo mismo los piratas cibernéticos al convocar a una posada masiva en la mismísima explanada de Palacio de Gobierno.