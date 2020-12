De los trece que quedaban... De un total de catorce aspirantes registrados debidamente para ser considerados en la famosa encuesta interna de Morena para definir quién será candidato a gobernador de Sinaloa por este partido político, hasta el cierre de esta edición solo la diputada local Beatriz Adriana Zárate Valenzuela anunciaba su apoyo a Gerardo Vargas Landeros. Sin embargo, el rumor de que habrá más desistimientos en las próximas horas, a favor de unos u otros, ya está corriendo; así como también la versión de que la mayoría se unirá para no permitir que sea Vargas Landeros el ungido. Por cierto, la postura de Zárate Valenzuela fue dada a conocer por el periodista Víctor Hugo Arteaga, que giró un comunicado ayer, poco después de que se diera a conocer la cancelación del encuentro que estos catorce tendrían con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Algo que también consignó este escrito es que la legisladora sinaloense afirmaba que la encuesta nunca existió.

“Puras mermas”. Además de gastar en su traslado y hospedaje a la Ciudad de México, de “oquis”, al presidente municipal de Culiacán le descontarán el día como empleado del Ayuntamiento que es. Al menos eso aseguró ayer en un video que compartió en su cuenta de Facebook, cuando comentaba que se había postergado la reunión a la que había sido convocado en las oficinas centrales de Morena. Por sus dichos, ayer mismo “fue y vino”, no sin antes avisar que le descontaran el día. “Me regreso a trabajar, aunque no me paguen el día”, dijo en esa transmisión, que después retomó para aclarar que en ningún momento ha manifestado su apoyo y felicitación al senador Rubén Rocha Moya, que supuestamente iría a ocupar la Secretaría de Educación Pública. Terminó siendo esto un rumor. Algo que también comentó el alcalde es que se encuentra preparado para cualquier resultado; es decir, si es o no designado como candidato a la gubernatura de Sinaloa.

La foto. Carlos Arredondo Rivera es un joven inquieto egresado de la Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se distinguió por encabezar manifestaciones y señalar situaciones irregulares en dicha institución. Desde finales del año pasado asumió la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sinaloa. Entonces ¿qué hace encabezando ahora unas jornadas de exámenes de la vista gratuitos en algunos puntos de la ciudad? Específicamente, en la comunidad de Bella Vista fue visto realizando esta actividad, en la que hasta han regalado lentes a personas de escasos recursos por parte de una empresa oftalmológica con sede en Los Mochis. No es que se le quiera restar méritos a este esfuerzo, pero, a simple vista, como que no encaja o justifica su relación como funcionario federal en labores sociales. Quizá sean los tiempos que se avecinan, y este morenista ya empiece a buscar salir en la foto.

Tortuguismo. El pasado 10 de diciembre, el secretario general del Stasac acudió al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje a interponer un emplazamiento a huelga en contra del Ayuntamiento de Culiacán, pues, argumentó, las peticiones del pliego petitorio no han sido atendidas por parte del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro. Sin embargo, lamentó Duarte Apan, a la fecha este organismo judicial no ha enviado las notificaciones respectivas, ni al Ayuntamiento ni al Sindicato. Es decir, se venció el plazo de cinco días para tal efecto, y nada. Por ello, el líder sindical acusa tortuguismo en el Tribunal, y sospecha que hay colusión con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien previamente aseguró que no habrá huelga, la cual sería para el próximo 6 de enero, siempre y cuando se haga efectivo dicho aviso a ambas partes. “A lo mejor esta es la respuesta de por qué el presidente asegura que no habrá huelga”, expresó Julio Duarte, como explicación a la seguridad de Estrada Ferreiro de que no habrá tal.