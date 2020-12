Presupuesto. El receso indefinido, decretado ayer en el Congreso del Estado, se debió a que los diputados locales buscaban realizar reasignaciones a áreas de su interés, pero el Gobierno del Estado mantuvo la postura desde la mañana de que “no se puede”, y las negociaciones que se dieron durante la tarde y la noche fueron buscar en dónde sí se podía obtener. Antes de iniciar la sesión de pleno, la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que preside María Victoria Sánchez Peña, consideró que era necesario declarar el receso para luego retomar el tema de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2021, pero durante la noche de jueves, o parte de la madrugada del viernes, debía quedar el dictamen, estableciendo que estuvieran todos pendientes a las 22:00 horas. Al cierre de esta edición, no se sabía nada al respecto.

Discurso por la borda. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 53, Fernando Sandoval, presumía que los docentes afiliados a este organismo se irán de vacaciones sin ningún adeudo en quincenas o aguinaldo. Eso incluye —aseguró— a los profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Con esta acción, el líder sindical afirmó que se genera confianza en docentes, activos y jubilados. Sin embargo, de manera contradictoria, precisamente en la coordinación general de Cobaes, por los rumbos de la capilla de Malverde, un profesor jubilado de esta institución educativa de alguna manera echaba por la borda el discurso de Sandoval. Rosario Mora Gamboa se declaraba en huelga de hambre por segunda ocasión, para exigir el pago de una compensación por retiro, a la cual —aseguró— tiene derecho.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Será cierto? En un tono suave, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifestó que si no fue elegido en la encuesta para ser candidato a gobernador de Sinaloa por Morena, apoyará a quien sí sea el abanderado, porque de lo que se trata es de no perder lo ganado. Aunque la cantó derecha y, en tono muy sutil, les dijo a los suspirantes a la gubernatura, Yadira Marcos, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, que es gracias a él que llegaron a los puestos que desempeñan en la actualidad y debido al trabajo que realizó cuando fue candidato a gobernador del estado que el Movimiento de Regeneración Nacional, su partido, no perdió el registro como tal. Más derecho no lo pudo haber dicho el controversial presidente municipal. Y aunque ha aceptado abiertamente que un premio de consolación pudiera ser la reelección en este puesto, también ha declarado que se someterá a la encuesta, y que será lo que los culiacanenses manifiesten. ¿Se le podrá creer? El tiempo lo dirá.

Se busca. Son muchos los ciudadanos que se preguntan qué está haciendo el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y por qué se ha alejado de los reflectores. Desde que se realizaron comentarios de que había sido puesto en el cargo por el general Salvador Cienfuegos, otrora secretario de la Defensa Nacional, prácticamente fue desapareciendo de los medios de comunicación. El funcionario estatal tiene que salir y dar una explicación sobre qué se va hacer para prevenir tantos asaltos que se están registrando en todo el estado, sobre todo en esta ciudad capital. Mientras él se mantiene “escondido”, en las calles se está registrando una gran cantidad de robos, asaltos violentos y otros delitos de alto impacto. Así que deberá salir de su escondite para explicarle a la sociedad qué pasa con su desempeño y el de sus elementos, así como también que dé a conocer los resultados hasta la fecha del trabajo en conjunto que se hace con la Guardia Nacional y otras autoridades federales que tanto presumen, aunque a todas luces se ve y se siente que no están dando los resultados esperados por los sinaloenses, sobre todo por las víctimas directas o indirectas de esta violencia e inseguridad que se incrementa en estos días, que deberían ser de reflexión, paz y tranquilidad para las familias.