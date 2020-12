Objeción. Ayer, el presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez, acusó al secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtusuástegui, de haber “bloqueado” (por decir lo menos) la posibilidad de un presupuesto suficiente para el campo sinaloense a ejercerse el próximo año. “Toda la negociación estuvo plagada de una resistencia permanente de incrementar el presupuesto; es muy lamentable, tenemos que decirlo, que la gente que más se opuso fue el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba”, señaló Vargas Ramírez. Inmediatamente, el aludido respondió diciendo que este faltaba a la verdad y que, por el hecho de ser congruente y exponer la realidad a los diputados no es estar en contra. Y es que el líder agrícola, en su declaración, agradeció a los legisladores de Morena la aprobación de los recursos para este rubro “porque se dio contra la voluntad política, en contra del deseo del Gobierno del Estado”.

Precampaña disfrazada. Con el disfraz de hacer conciencia entre la ciudadanía sobre la situación que guarda la pandemia del coronavirus y la necesidad de reforzar las medidas sanitarias respectivas, el Partido Sinaloense ha desplegado un ejército de jóvenes en todo el estado. Como parte de estas actividades, explicó Isfa Leal Salazar, secretario de la Juventud de este instituto político, se entregaron cubrebocas, gel antibacterial y desinfectante. Lo que no explicó el también secretario administrativo de la Facultad de Derecho de la UAS es que militantes y simpatizantes pasistas aprovechaban para mostrar mantas y carteles con propaganda política. Algo que más se veía en los principales cruceros y calles de la ciudad en Culiacán.

Foco de riesgo. Ya sabe que reuniones masivas de gente han ocasionado un disparo de contagios de COVID-19 a nivel mundial, sencillamente por el posible intercambio del virus entre personas enfermas y sanas. Las autoridades insisten en el llamado a la prudencia en estas fechas y, por eso, resulta contradictorio que el famoso tianguis de la colonia Los Huizaches vaya a operar con la totalidad de los vendedores ambulantes que, tradicionalmente y en condiciones normales, se instalan domingo a domingo en esta colonia del sur de la ciudad. Una de las líderes de estos comerciantes, Brenda Beltrán González, explicó que las autoridades municipales les otorgaron el permiso sin poner una fecha límite, solamente con la condición de que trabajarán de acuerdo al comportamiento del semáforo epidemiológico en el estado. Sí, en el estado. Pero, ¿y la ciudad? El municipio de Culiacán todavía no sale del color rojo de este instrumento métrico, lo que significa que no se debe salir si no es estrictamente necesario, y solamente se permitirán las actividades económicas esenciales. Por lo pronto, se espera que no haya repunte de casos después de hoy, sobre todo en ese sector de la ciudad.

No ven una. No solo son los robos y asaltos, ni tampoco recibir billetes falsos. Ahora, los comerciantes del Centro de la ciudad ven otro riesgo: el robo hormiga. Esa práctica silenciosa que se da mucho en las tiendas, grandes y pequeñas, sobre todo cuando la aglomeración de clientes y la falta de vigilancia del establecimiento es escasa o nula, amén de la poca efectividad que ha mostrado el operativo permanente de seguridad en el Primer Cuadro de la ciudad. El presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez, aunque reconoció que, de manera momentánea ha disminuido el índice delictivo en esta área de la ciudad, siguen siendo víctimas del robo hormiga, y más ahora que la movilidad de la gente es incontenible. Dice Sánchez que algunos robos se detectan y otros no, lo cierto es que tienen la certeza de que son tres o cuatro al día, en distintos puntos de venta que, de igual manera, les “pega” en sus finanzas.