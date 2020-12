La Glorieta

Contradicciones. Algo muy extraño ocurrió en el corralón municipal del Ayuntamiento de Culiacán, y es un caso que debe ser investigado a fondo: el robo de motocicletas. En una denuncia ciudadana se expuso que en el corralón de Tránsito Municipal, ubicado en la colonia Bachigualato, en el mes de agosto se registró el robo de una motocicleta, pero realizando indagatorias se descubrió que no había sido una, sino nueve. A los afectados les dijeron que un comando armado se llevó las unidades, pero las autoridades del corralón dijeron en su denuncia ante el Ministerio Público que los delincuentes entraron de noche, por lo que se dieron cuenta de que faltaban las unidades hasta el día siguiente. Lo más preocupante es que, igual que como ocurría con el corralón Grúas Culiacán, que no daba respuesta a los afectados, lo mismo está pasando con el Ayuntamiento de Culiacán, pues les está haciendo pasar un calvario a las víctimas, pese a que cuando se robaron las unidades estaban bajo su resguardo. Hay que esperar a ver qué es lo que dice la ley de Jesús Estrada Ferreiro y de qué lado se va a poner, porque lo justo es que les paguen a los afectados. Era lo que tanto pedía al concesionario particular.

Pura simulación. Horas después de compartir una fotografía guisando chorizo y asegurando que le había tocado guisar, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se paró a un lado de su lujosa camioneta, valuada en más de un millón y medio de pesos, y aclaró que no fue comprada ni con dinero sucio ni con dinero del Ayuntamiento. Aseguró que tiene años comprando camionetas de este tipo con dinero de su despacho, y acusó de malintencionados los señalamientos de quienes dicen que el dinero que gana en el Ayuntamiento no le alcanza para comprar una unidad como esta. Aunque estaba haciendo una aclaración, en esta ocasión se miró un Jesús Estrada Ferreiro controlando el carácter y dando una explicación sin enojarse. No es que el alcalde ya no se enoje por las críticas, solo que se está controlando porque sabe que ahorita que desea ser candidato a gobernador o reelegirse como presidente municipal no le conviene tener pleitos con ninguna organización ni con los medios de comunicación, aunque hay quienes consideran que es demasiado tarde para este cambio de actitud, que pocos le creen, y lo cierto es que son muchas las personas que aseguran que no volverán a votar por él, y culpa de ello es su mal carácter.

Que hay más pobres. Ha incrementado el número de pobres en Sinaloa, dijo el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez. Esto es algo que ya se sabía. Solo basta caminar por las calles de Culiacán para ver una gran cantidad de negocios que no sobrevivieron a la pandemia, y con ello se perdieron muchos empleos. Ahora no es suficiente con que dé a conocer las cifras de la pobreza sino que se diga qué es lo que se va a hacer. Pero no solo se debe culpar a la pandemia del incremento de pobreza en Sinaloa, ya que también lo genera el desplazamiento por la violencia y los asesinatos de los jefes de familia. En estos últimos casos las familias no cuentan con apoyos, y aunque sean etiquetados recursos para ellos, simplemente no les son entregados.

Siguen sin cuidarse. Aunque Culiacán sigue en rojo, muchas personas se resisten a quedarse en casa o mantener los cuidados necesarios al andar en las calles. Son muchas las personas que no usan cubrebocas y andan como si no pasara nada. Algo está haciendo falta por hacer por parte de las autoridades, ya que, pese al alto número de contagios, algunos ciudadanos no temen subirse a los camiones urbanos sin cubrebocas, y en algunos sectores pueden ser vistas familias completas sin usar cubrebocas. Hay personas que consideran que las autoridades deben ser más enérgicas.