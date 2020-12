Sigue el alcalde con sus pleitos. De nueva cuenta, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro volvió a arremeter contra los diputados del Congreso estatal, pero ahora su inconformidad irá más allá, y los acusará con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Su disgusto en esta ocasión es porque le pusieron un tope de 2.5 por ciento al incremento del impuesto predial. Es inconcebible que el alcalde, pese a sus aspiraciones políticas, y a que en la actualidad hay muchas familias en el municipio pasando necesidades, solo piense en recaudar más. O no tiene asesores o estos no están realizando bien su trabajo. El alcalde aseguró que les va a pedir por las buenas a los legisladores que recapaciten, porque al no incrementar el monto del predial están privilegiando a los ricos y afectando a los pobres. En fin. Habrá que ver si los diputados no podrán dormir del miedo por las acusaciones del alcalde.

Siguen a su líder. Aunque mucho ha intentado el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dividirlos, muchos trabajadores sindicalizados están puestos para apoyar a su líder, Julio Duarte Apan, en los movimientos que prevén realizar a principios de año. Son muchos los trabajadores que aseguran que en esta Administración no se les trata con respeto, y aseguran estar cansados de que el alcalde siempre los esté exhibiendo como flojos. Esto porque el discurso diario del primer edil es que los sindicalizados ganan mucho, que tienen exceso de prestaciones y que trabajan cinco días a la semana y siete horas diarias. Con esto, al parecer su misión es que la ciudadanía se ponga contra ellos. Al líder del Stasac se le ve muy movido en redes sociales, y todo el día anda reuniéndose con los trabajadores, exponiendo su inconformidad porque no les quieren dar el incremento salarial que por ley les corresponde. El pleito entre Estrada Ferreiro y el líder sindical apenas inicia, pero son muchos los sindicalizados que en las urnas se cobrarán cada uno de los agravios sufridos por el alcalde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se quedaron quietos en Navolato. En donde ya no se mira tanta actividad de los aspirantes para la alcaldía es en el municipio de Navolato. En el caso del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, tras sufrir de COVID-19, el cual le dejó algunas secuelas, y batallar por el presupuesto, ya que el Gobierno federal les realizó importantes recortes a los municipios, al parecer le quitó la motivación de querer reelegirse. Sonaba el nombre de Rigoberto Valenzuela Medina, pero en su caso no se ha visto movido entre los simpatizantes. El grupo de Evelio Plata tampoco se ha visto activo, pero tampoco los aspirantes del PAN ni de Morena. ¿Será que al conocer las millonaria deudas de la Japan y el gran rezago en obra pública ya no es tan deseable pelear por la alcaldía de Navolato?

Sin mucho trabajo. Quienes han mantenido muy bajo perfil son los del partido Redes Sociales Progresistas, cuya presidenta es Rosa Elvira Ceballos Rivera, a excepción del municipio de Navolato, en donde se destapó al profesor y exalcalde Ángel Robles Bañuelos para contender por la alcaldía, pero en Culiacán no han sonado nombres. Antes de consolidarse como partido, las Redes Sociales Progresistas tenían mucha publicidad con Gerardo Vargas Landeros, pero de pronto se estancó. Hay que ver cómo responden en los próximos días.

Morena tiene en parálisis a los partidos. Se cree que este día, en la Ciudad de México, será anunciado quién será el abanderado para candidato a gobernador por Morena. Aunque muchos lo duden, esta decisión también ha paralizado las coaliciones y las negociaciones de otros partidos, porque es el partido a vencer. Los cierto es que muchos seguidores de Morena y aspirantes a la gubernatura han andado nerviosos, porque temen que sea Gerardo Vargas Landeros el elegido. El que sea elegido traerá divisiones y pleitos en el estado.