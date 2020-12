Van solos. Al dar a conocer que no se concretó la alianza con Morena, de cara a las elecciones del 2021, el Partido del Trabajo anunció que irá solo en la búsqueda de los cargos de elección popular que estarán en juego. El propio presidente Leobardo Alcántara Martínez, que aspira a la gubernatura del estado, manifestó esta postura. Que Morena tuvo miedo de medirse en encuestas comerciales con el PT, dijo. El Sinaloense fue otro partido que no pudo convencer para una coalición, y su dirigente Héctor Melesio Cuen, que ha dicho varias veces que irá solo por no llegar a acuerdos con los demás, confirmó que también irá solo. Mientras algunos militantes de partidos políticos han comentado, en voz baja, que el capital político de Cuen ya no le alcanza ni para ganar la presidencia de su colonia; otros opinan, en voz alta, que bien pudiera dar la sorpresa en el 2021.

Fraudes en pasaportes. Tradicionalmente, en diciembre repuntan todo tipo de delitos, sobre todo robo, asaltos y fraudes, porque es cuando más dinero fluye, por obvias razones. Y quizá esto sea el motivo por el cual se ha incrementado el número de personas estafadas en sus solicitudes de pasaporte. El delegado en Sinaloa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Arredondo Rivera, convocó a una rueda de prensa para alertar sobre esta situación. Explicó que, en los últimos seis meses, se registraron de uno a dos casos diarios, pero que, al llegar el último mes del año, aumentaron hasta los quince al día, y que lamentablemente las personas más necesitadas son las principales víctimas. Los delincuentes cobran desde 500 hasta 13 mil pesos por un trámite que es gratuito y que no es nada engorroso. Solo es cuestión de asesorarse por los canales oficiales.

Poca indulgencia. Respondieron los dirigentes de cámaras empresariales a los que el presidente municipal culpara de algún posible brote de contagio de COVID-19 en el comercio de Culiacán. El presidente de la Canaco, Diego Castro Blanco, lo hizo con una diplomacia y aplomo que ya quisieran muchos políticos ávidos de un puesto de elección popular. El empresario declaró que entendía la preocupación del alcalde, pero que no era necesario cerrar los comercios, algo en lo que coincidió Francisco vega Meza, de Protección Civil Sinaloa. Pero el que no fue nada indulgente con el primer edil fue el presidente de la Canirac, José Miguel Taniyama, que en sus redes sociales lo tildó de bueno para nada, provocador y pelafustán. Y amenazó con responderle próximamente. Y es que, hace días, Estrada Ferreiro culpó a estos personajes, pero inicialmente y de manera equívoca también arremetió en contra de Francisco Álvarez Aguilar, de la Canacintra. Inmediatamente dijo que no era contra él, sino contra Taniyama.

Se pasó. El que desvarió un poco en sus recomendaciones para las fiestas navideñas fue el presidente de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, al decirles a sus gobernados que, si llegaran a hacer fiestas o reuniones navideñas, no fueran de más de ¡cuarenta personas!, que sean solo del mismo núcleo familiar y, si acaso, gente muy allegada. Y resulta hasta jocoso que diga que apela a la buena voluntad de las personas en acatar estas sugerencias, pues, como autoridad, no puede andar casa por casa supervisando que estén cumpliendo con lo que él ha establecido. Quizá el alcalde no recuerde que una de las primeras recomendaciones en ese sentido —vigente hasta el día de hoy— de las autoridades de Salud de nuestro país es que cualquier reunión deberá ser de entre seis y diez personas como máximo, y preferentemente en sitios al aire libre. También es un tanto iluso pensar que habrá denuncias por este tipo de tertulias que “violen” lo que Gutiérrez Angulo ha dispuesto; y si las hay, serán mínimas.