Le bajó dos rayitas. Ayer, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, José Miguel Taniyama, en sus redes sociales “amenazó” con contestar las acusaciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aunque finalmente le endilgó algunos calificativos, como “bueno para nada”, “provocador” y “pelafustán”. Ahora dijo el líder de los restauranteros que el presidente municipal vive confundido y que no todos los establecimientos incumplen con las medidas sanitarias, según el criterio de Estrada Ferreiro. En su caso, aseguró, han sido muy enfáticos en el cuidado de la salud de sus clientes y de trabajar conforme a los protocolos, porque, opinó, “a los clientes no se les puede engañar y queda a sus criterios identificar quiénes se preocupan por su bienestar”. Ahora sí que Taniyama le bajó al tono de su pronunciamiento, quizá por el espíritu navideño que lo invade.

Tráfico animal. Es digno de preocupación el hecho de que el tráfico animal se haya disparado a un mil por ciento en este año 2020, según la estimación de Ernesto Zazueta Zazueta, en su carácter de presidente de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, quien considera que la sustracción de su hábitat natural, el maltrato y el comercio ilegal representa ya la segunda causa más importante de extinción de especies en el mundo y el principal factor de transmisión de enfermedades zoonóticas. Justamente el pasado martes fueron localizados en un rancho decomisado, en Navojoa, Sonora, dos tigres jóvenes, hembra y macho, y una leona africana, lo que da cuenta de la facilidad con que estos animales son adquiridos sin mayor regulación. Está también el caso que se conoció durante septiembre sobre la incautación de un tigre blanco hembra adulto, un jaguar hembra adulto, un león macho cachorro, dos guacamayas verdes y un loro corona lila en un domicilio de Bachigualato. Es común ver cómo animales domésticos, como perros, gatos y algunos roedores, se ponen a la venta en puntos físicos específicos y por internet, sin el menor control, algo que se incrementa en Navidad, pues siguen viendo a los animales como una opción de regalo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Injusticia. Los que no pasarán una Navidad y un fin de año felices, serán los trabajadores pensionados y jubilados del Centro de Ciencias y del Instituto Sinaloense de Cultura, quienes, hasta el cierre de esta edición, no habían recibido el pago por concepto de aguinaldo. El portavoz de los afectados, Florentino Munguía Gaspar, consideró que es una injusticia por parte del Gobierno del Estado y que no es la primera vez que pasa esta omisión; agregó que también se retrasa el pago de las pensiones. Según Munguía Gaspar, son alrededor de 80 personas las afectadas, mismas que no han encontrado eco en sus peticiones, ni en las dependencias donde laboraron, ni en Gobierno del Estado y, mucho menos, en su respectivo sindicato.

Reflexión. Estas fechas, que debieran ser de paz y tranquilidad, a pesar de que la pandemia del COVID-19 trastocó y modificó el ritmo y estilo de vida del mundo entero, son como cualquiera otra para muchas personas. Incluso, para algunos es mejor que no llegaran, pues se colman de recuerdos y de sentimientos tristes y oscuros. Por el júbilo de las cenas y reuniones familiares en casa, se nos olvida que en los hospitales siempre habrá una madre velando por la salud de su hijo enfermo o un hijo cuidando de su madre o padre. Habrá, además, gente que no tiene un empleo o un ingreso económico seguro y que se conformará con seguir vivo al finalizar este año, que ya agoniza. Seguramente en diciembre será aniversario luctuoso de un ser querido en alguna familia. En fin, estas fechas también deberían servir para analizar y reflexionar sobre lo hemos perdido y lo que tenemos.