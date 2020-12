Guerra naranja. Por los rumbos de Movimiento Ciudadano, en Culiacán, se escuchan tambores de guerra. El secretario de Acuerdos de este partido, Alejo Valenzuela López, acusó que le fue cancelada su precandidatura a la alcaldía de Culiacán, cuyo registro apenas presentó hace menos de 10 días. Aparentemente, también le fue negada a Ivanjov Valenzuela Pérez la posibilidad de buscar este mismo cargo. Lo que llama la atención es que Alejo señala al propio delegado nacional de MC, Roberto Cruz, con lo que se estaría abriendo un frente de batalla que trastocaría la aparente estabilidad de este instituto político, que es lo menos necesitan en momentos en los que las precandidaturas deben definirse ya, antes del plazo fatal del 30 de diciembre. Entrevistado al respecto, Christian Palacios Atondo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, deslindó a Cruz y explicó que la decisión que afectó a los Valenzuela viene de México y que no puede deberse a algún conflicto interno del partido.

Trágico recuento. El secretario de Seguridad Pública estatal quiere tapar el sol con un dedo o, de plano, sus asesores le fallan. En su recuento de daños afirmó que, gracias a que se desplegó un gran operativo en zonas comerciales y recorridos de vigilancia por diferentes colonias de esta ciudad capital y en todo el estado, los sinaloenses festejaron Navidad de manera tranquila. Incluso, en el material informativo que envió a los medios de comunicación no dio cuenta de la agresión y posterior muerte a balazos de un vecino en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, de Culiacán, ni del jornalero asesinado a cuchilladas en Villa Juárez, Navolato. Tampoco de los accidentes fatales registrados en Eldorado y en Emiliano Zapata, así como de otros hechos delictivos cometidos en varias ciudades del sur y del norte de la entidad. Es decir, los seis muertos que hubo durante el 24 y 25 de diciembre no figuran en el informe de Cristóbal Castañeda.

Esfuerzos insuficientes. A pesar de que el estruendo de los artefactos de pirotecnia fue intenso en algunos sectores y sindicaturas de Culiacán, las autoridades no reportaron incidentes que lamentar. La Coordinación de Protección Civil municipal informó que, afortunadamente, no hubo reporte de niños o adultos lesionados por esta práctica. Sin embargo, el titular de esta corporación, Marco Antonio Martínez de Alba, lamentó que, a estas alturas, la ciudadanía no haya acatado las recomendaciones de no utilizar pirotecnia durante fiestas decembrinas. Según las autoridades policiales del municipio y del estado, hubo innumerables reportes de personas detonando cohetes y otros artículos de pólvora, pero ningún detenido. Incluso, informaron de decomisos. Mientras la dirección de Seguridad Pública Municipal hablaba de 70 kilogramos de pirotecnia en algunas colonias de Culiacán y en Aguaruto y Eldorado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal aseguró que fueron más de 200 kilogramos de estos artificios en toda la entidad. Sin duda, los esfuerzos son plausibles, aunque insuficientes. También Martínez de Alba dijo que, por desgracia, se suscitaron varios incendios, uno de los cuales ocasionó la muerte a una mujer de 80 años.

Animales. De veras que, a veces, el ser humano se comporta de una manera mas irracional que los propios animales. En las redes sociales existen innumerables videos que dan cuenta de perros, gatos, cabras y hasta especies salvajes haciendo gala de un comportamiento digno de admirar, como cruzar una avenida transitada por las franjas peatonales, o bien, colocando la basura en su lugar. Por eso resulta inaceptable y condenable el hecho de que, en algunas colonias de la ciudad, personas de negro corazón envenenen a estos animales que, en su mayoría, son domésticos y de compañía. Utilizar alimento como croquetas para quitarle la vida a un ser indefenso es algo deleznable a todas luces, como sucedió en la colonia La Aurora y en otros asentamientos como la Hidalgo, El Mirador, la Independencia y en Los Huizaches, según el reporte de Huellita con Causa.