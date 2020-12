La Glorieta

Molestia naranja. Dos meses tiene que llegó Roberto Cruz a Movimiento Ciudadano, y llegó como un huracán dividendo al partido, pero no se van a dejar, dijo Alejo Valenzuela, quien asegura que le apostó al partido y ha estado allí en las buenas y en las malas desde hace dos años. Alejo recordó que él ha recorrido a pie las colonias y no ha dejado de tener contacto con la ciudadanía, como para que de pronto llegue alguien y quiera aprovecharse de los espacios de representación proporcional. El aspirante a la alcaldía de Culiacán por ese partido asegura que luchará y no se dejará vencer por los juegos sucios de personas que van llegando, y además que los han corrido de otros partidos por conflictivos. Resaltó que Roberto Cruz quiere colocar los cuadros que él quiere en el partido, pero le recuerda que no es dueño del mismo. Todo indica que en los próximos días saldrán llamaradas de Movimiento Ciudadano, porque hay muchos inconformes.

Dan marcha atrás. Ya quitaron la cuota de 15 por ciento que cobrarán en el penal de Aguaruto por el mandado o por diversos objetos que familiares de los reos llevaban. Esto sin duda es una buena noticia para la economía de los familiares, pero hasta el momento no se sabe quién dio la orden de que lo hicieran y para qué querían ese recurso. En este penal, aunque las autoridades estatales quieran decir que las cosas marchan bien, no es así, pues durante años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado que hay autogobierno, el cual, de acuerdo con familiares de reos, cada vez se hace más grande. En el interior hay celdas de lujo, y algunos de los reos viven como virreyes. Todo se maneja con dinero. Una prueba de ello es el cocodrilo que era usado como mascota en el penal. En este tema encaja el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Yo no le entro, dice Rocha Moya. Quien asegura que no se meterá al ring contra Gerardo Vargas es Rubén Rocha Moya, y asegura que seguirá de forma pacífica toda la cascada de rumores y las publicaciones que se hacen de Gerardo Vargas, en donde se promueve como el ganador de la encuesta de Morena. Rocha Moya no dice esto cuando los que andan empleitados son otros de su partido, y en esas ocasiones hasta ha opinado que la guerra sucia es parte del ambiente político. El exrector de la UAS ha estado promocionando su imagen en redes sociales como la de un hombre que ama a su estado, que le encanta ir a diversos lugares y que es un hombre de familia. Con esto busca cautivar votantes. El tiempo dirá si lo logró, ya que aún no se sabe si será el elegido como candidato a gobernador por Morena. En su caso, él y Gerardo tienen algo en común: son muchos lo que no los consideran parte de la esencia de Morena, porque aseguran que no fueron fundadores.

Gerardo Vargas, alerta. La tarde de ayer, Gerardo Vargas Landeros se fue a la Ciudad de México par estar atento a lo que pasa en Morena. Asegura que este partido tiene hasta el 30 para definir a su candidato a la gubernatura, y quiere estar al pendiente de lo que ocurra. Este día, todos los estados deberían de registrar las candidaturas para los diputados federales, pero Sinaloa no lo hará, debido a que no ha decidido quién será el candidato a gobernador. Las indecisiones de Morena para definir la candidatura tiene nerviosos a muchos, molestos y hartos a otros. Mientras tanto, muchos sinaloenses sin partido están cansados de tanto pleito. Aún no piensan las campañas de forma oficial, y hay ciudadanos que ya no soportan tantas descalificaciones entre los aspirantes. Ahora falta ver qué reacción tendrán el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, Yadira Marcos y Guillermo Benítez, porque son quienes luego pegan de gritos. También será bueno estar atentos para ver quiénes más se van a la Ciudad de México antes del 30, porque, en el caso de ambos alcaldes y la diputada, están viendo todo lo del partido en vez de desempeñar el puesto para el que fueron elegidos.