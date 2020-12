Apagón de verdad. En pleno día de los Santos Inocentes, Culiacán vivió una jornada un tanto extraña. En el sector centro de la ciudad se sintió primero un bajón intermitente de energía eléctrica, que hacía que los focos bajaran y subieran su incandescencia. Después, esta deficiencia, que terminó con la interrupción total del servicio, se dejó sentir en varios sectores de la ciudad, como en Las Quintas y el Tres Ríos. Luego, las redes sociales hicieron lo suyo: reportes de interrupciones generales en esta y aquella colonia; que aquí ya vino la luz... Lo curioso es que, quienes no atestiguaron directamente esta situación, creyeron que se trataba de una broma, incluso hasta los que la vivieron en persona se decían un tanto escépticos, como los asiduos asistentes a Forum, donde las plumas del estacionamiento para ingresar estuvieron desactivadas por unos treinta minutos, y la gente, al ver pasillos y locales en completa penumbra, solo pensaba en salir de la plaza. En momentos, el “parqueadero” se veía completamente vacío, y no se hicieron esperar las conjeturas colectivas: que encontraron una bomba o que la luz la habían cortado porque iban a apresar a un “gordo”.

Costumbre. Ya se les hizo costumbre a los docentes de Sinaloa tomar el Palacio de Gobierno para manifestar su inconformidad por pagos pendientes. Lo han hecho en reiteradas ocasiones, y no solo ellos, también productores agrícolas, trabajadores del sector salubridad y viudas de policías, entre otros sectores, y casi siempre es el mismo motivo: falta de prestaciones o de apoyos de cualquier índole. Ayer, un grupo de 25 supervisores escolares se plantó en la explanada, justo a un lado del nacimiento del niño Jesús erigido en ese lugar, desde donde exigió el pago de base de cálculo, aunque esta vez el reclamo es hacia el Gobierno federal. Los inconformes buscan, además, una audiencia con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien, a decir de ellos, les prometió desde hace una semana revisar sus casos para encontrar una solución, pues, refieren, a través de la Administración estatal reciben dicha retribución.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Búsqueda. El Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes informó que, en lo que va del año, en Sinaloa se han activado 137 fichas de Alerta Amber por desaparición de personas, de las cuales once se mantenían activas, pues, en las últimas horas, fueron localizadas tres mujeres menores de edad. Así, solo quedan ocho avisos de este tipo, pero lo lamentable es que estos casos ocurrieron durante los primeros meses o días de este año que está por concluir; es decir, ya hace bastante tiempo. Además, cabe señalar que las que se han desactivado no necesariamente ha sido porque han encontrado a las víctimas sanas y salvas. Como el lamentable caso de una jovencita de 15 años, en el Estado de México, que, luego de nueve días de no saber de su paradero, fue encontrada muerta. De acuerdo con medios nacionales, las autoridades presumen que se suicidó, pues dejó unan carta póstuma.

Contradicción. El Ayuntamiento de Culiacán dio a conocer que extendió su promoción del 100 por ciento de descuento en multas y recargos en el pago de impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, estacionamiento, mercados, comercio en la vía pública y licencia de alcoholes. En redes sociales informó que también aplicará un 50 por ciento en multas de tránsito y multas municipales, con posibilidad de pagar en hasta seis meses sin intereses. No obstante, aclaró que esta promoción solo aplicará en pagos hechos en las oficinas del Palacio Municipal, los días 28, 29 y 30 de diciembre. Hasta aquí, todo pinta bien, pero resulta un tanto contradictorio el hecho de que el beneficio solo pueda hacerse efectivo de manera presencial, en el propio edificio, donde, como se sabe, la gente se concentra, sin respetar la sana distancia.